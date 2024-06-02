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    Гауфф легко разберется с итальянской выскочкой?

    Гауфф — Кочиаретто. Ставка (к. 1.88) и прогноз на матч четвертого круга «Ролан Гаррос», 02 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Кочиаретто
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    Коко Гауфф
    Американка Коко Гауфф и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 13:30 мск. Гауфф — Кочиаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коко Гауфф

    Перед стартом «Ролан Гаррос» практически не было сомнений, что Гауфф будет в числе главных претенденток на титул.

    Даже несмотря на то, что на последних грунтовых турнирах не удавалось выходить в финальный матч и бороться за титул, все равно американка их проводила максимально уверенно.

    За три выигранных матча она не проиграла ни одного сета своим соперницам, хотя Ястремская на сегодняшний день является довольно приличной теннисисткой на глине.

    Пока что не видно, что должно произойти, чтобы Коко смогла испытать какие-то серьезные сложности в матче против Кочиаретто.

    Элизабетта Кочиаретто

    Перед стартом турнира в Париже на Кочиаретто никто всерьез не ставил, поскольку Элизабетта на больших турнирах никогда ничего серьезного не добивалась.

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    Но в этот раз она приятно всех удивила, но, прежде всего, поражена была сама, что может выдавать такой результат.

    После прохода бразильянки Аддад Майа и испанки Буксы очередной жертвой пала россиянка Самсонова, хотя именно она являлась очевидной фавориткой матча третьего круга.

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    Хочется, чтобы сказка имела продолжение, но Гауфф — соперница совсем иного класса и давать поблажек итальянке она не намеревается.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американскую теннисистку в этом поединке: победа Гауфф — 1.14, победа Кочиаретто — 5.73.

    Прогноз: Коко максимально легко разберётся с Кочиаретто.

    Ставка: Ф1 (-6) за 1.88.

    Альтернативный прогноз: Итальянка не сможет на равных играть с умным теннисом американки

    Альтернативная ставка: ТМ 17 с коэффициентом 2.74.

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    Гауфф — Кочиаретто. Американка Коко Гауфф и итальянка Элизабетта Кочиаретто встретятся в четвертом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 02 июня, начало — в 13:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Гауфф — Кочиаретто с коэффициентом 1.88.
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