Новак Джокович
Лоренцо Музетти
Джокович
Новак постарался сделать всё, чтобы о нем говорили как можно меньше в первые дни турнира. Это было очень важно на фоне недавних неудачных результатов.
На старте турнира Джокович одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6, 6:4. Француз, вопреки всем прогнозам, показал очень качественный теннис, поэтому Ноле в каком-то смысле даже повезло, что не пришлось играть как минимум еще один сет.
Во втором круге Джокович разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:4, 6:1, 6:2.
В матче против испанца Новак сразу отдал гейм на подаче, но интрига не дожила даже до второго сета.
В общем, пока у Джоковича вообще не было проблем, но надо понимать, что и серьезных соперников у него до сих пор тоже не было.
Музетти
Лоренцо тем временем тоже пока не проиграл ни сета на текущем турнире.
Это не стало сюрпризом даже с учетом того, что весной итальянец провалил почти все грунтовые турниры ATP. Самое главное, что спад, похоже, позади.
В первом раунде Музетти одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:3, 6:3, 7:5.
В следующем матче Музетти остановил француза Гаэля Монфиса — 7:5, 6:1, 6:4. Самой сложной была первая партия: соперник вел с брейком и не смог подать на сет при счете 5:4. Во втором и третьем сетах Лоренцо не отдал ни гейма на своей подаче.
Лучшим результатом Музетти в Париже пока остается выход в четвертый круг.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.80.
Прогноз: несмотря на то, что Новак выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо, у них весьма интересная история противостояния.
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В 2021-м Джокович проигрывал итальянцу 0-2 по сетам в четвертом круге «Ролан Гаррос», но совершил камбэк. Музетти не смог завершить тот матч из-за травмы.
В 2023-м Лоренцо обыграл лучшего в истории на «Мастерсе» в Монте-Карло. В этом году они снова встретились на Лазурном берегу: Новак выиграл со счетом 7:5, 6:3.
Что-то подсказывает, что сегодня Джоковича ждет первая серьезная проверка.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.88.