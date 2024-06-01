ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдин ТерзичЭдин Терзич: от болельщика с «Жёлтой стены» до финала Лиги чемпионов с «Боруссией» Карло АнчелоттиБольше, чем просто «вайбы». Анчелотти — один из величайших тренеров своего поколения Винисиус «Боруссия» Дортмунд — «Реал». Онлайн
    Все новости спорта

    Сможет ли Джокович выиграть у Музетти?

    Джокович — Музетти. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Ролан Гаррос» 1 июня 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Новак Джокович  Прогнозы на Лоренцо Музетти Прогнозы на Ролан Гаррос
    Прогноз и ставки на Джокович — Музетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 21:15 мск. Джокович — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 01 Июня 2024 года

    Новак Джокович

  • Сербия
    •  Новак Джокович 21:15 Лоренцо Музетти

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •

    Джокович

    Новак постарался сделать всё, чтобы о нем говорили как можно меньше в первые дни турнира. Это было очень важно на фоне недавних неудачных результатов.

    На старте турнира Джокович одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6, 6:4. Француз, вопреки всем прогнозам, показал очень качественный теннис, поэтому Ноле в каком-то смысле даже повезло, что не пришлось играть как минимум еще один сет.

    Во втором круге Джокович разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:4, 6:1, 6:2.

    В матче против испанца Новак сразу отдал гейм на подаче, но интрига не дожила даже до второго сета.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    В общем, пока у Джоковича вообще не было проблем, но надо понимать, что и серьезных соперников у него до сих пор тоже не было.

    Музетти

    Лоренцо тем временем тоже пока не проиграл ни сета на текущем турнире.

    Это не стало сюрпризом даже с учетом того, что весной итальянец провалил почти все грунтовые турниры ATP. Самое главное, что спад, похоже, позади.

    В первом раунде Музетти одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:3, 6:3, 7:5.

    В следующем матче Музетти остановил француза Гаэля Монфиса — 7:5, 6:1, 6:4. Самой сложной была первая партия: соперник вел с брейком и не смог подать на сет при счете 5:4. Во втором и третьем сетах Лоренцо не отдал ни гейма на своей подаче.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Лучшим результатом Музетти в Париже пока остается выход в четвертый круг.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.80.

    Прогноз: несмотря на то, что Новак выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо, у них весьма интересная история противостояния.

    В 2021-м Джокович проигрывал итальянцу 0-2 по сетам в четвертом круге «Ролан Гаррос», но совершил камбэк. Музетти не смог завершить тот матч из-за травмы.

    В 2023-м Лоренцо обыграл лучшего в истории на «Мастерсе» в Монте-Карло. В этом году они снова встретились на Лазурном берегу: Новак выиграл со счетом 7:5, 6:3.

    Что-то подсказывает, что сегодня Джоковича ждет первая серьезная проверка.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.88.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Кимчхон Санму — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Акрон — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Махач — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч ЦСКА Памир Душанбе — Регар-ТадАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.04
  • Прогноз на матч Панджшер — Истиклол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Грикспор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Серундоло — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ковалик — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Тобол — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Бунедкор — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Этчеверри — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Фриц — Коккинакис
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ордабасы — Жетысу
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Джокович — Музетти. Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 21:15 мск. / Ставка и прогноз на матч Джокович — Музетти с коэффициентом 1.88.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры