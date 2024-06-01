Серб Новак Джокович сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в третьем круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 1 июня, начало — в 21:15 мск. Джокович — Музетти: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Джокович

Новак постарался сделать всё, чтобы о нем говорили как можно меньше в первые дни турнира. Это было очень важно на фоне недавних неудачных результатов.

На старте турнира Джокович одержал победу над Пьером-Югом Эрбером — 6:4, 7:6, 6:4. Француз, вопреки всем прогнозам, показал очень качественный теннис, поэтому Ноле в каком-то смысле даже повезло, что не пришлось играть как минимум еще один сет.

Во втором круге Джокович разгромил испанца Роберто Карбальеса-Баэну — 6:4, 6:1, 6:2.

В матче против испанца Новак сразу отдал гейм на подаче, но интрига не дожила даже до второго сета.

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В общем, пока у Джоковича вообще не было проблем, но надо понимать, что и серьезных соперников у него до сих пор тоже не было.

Музетти

Лоренцо тем временем тоже пока не проиграл ни сета на текущем турнире.

Это не стало сюрпризом даже с учетом того, что весной итальянец провалил почти все грунтовые турниры ATP. Самое главное, что спад, похоже, позади.

В первом раунде Музетти одержал победу над колумбийцем Даниэлем Галаном — 6:3, 6:3, 7:5.

В следующем матче Музетти остановил француза Гаэля Монфиса — 7:5, 6:1, 6:4. Самой сложной была первая партия: соперник вел с брейком и не смог подать на сет при счете 5:4. Во втором и третьем сетах Лоренцо не отдал ни гейма на своей подаче.

Лучшим результатом Музетти в Париже пока остается выход в четвертый круг.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.18, победу Музетти букмекеры предлагают за 4.80.

Прогноз: несмотря на то, что Новак выиграл четыре из пяти предыдущих матчей против Лоренцо, у них весьма интересная история противостояния.

В 2021-м Джокович проигрывал итальянцу 0-2 по сетам в четвертом круге «Ролан Гаррос», но совершил камбэк. Музетти не смог завершить тот матч из-за травмы.

В 2023-м Лоренцо обыграл лучшего в истории на «Мастерсе» в Монте-Карло. В этом году они снова встретились на Лазурном берегу: Новак выиграл со счетом 7:5, 6:3.

Что-то подсказывает, что сегодня Джоковича ждет первая серьезная проверка.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 34,5 за 1.88.