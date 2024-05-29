Россиянка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисисмова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:30 мск. Самсонова — Анисимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Людмила Самсонова

Осенью прошлого года Самсонова демонстрировала практически непобедимый теннис, обыгрывая всех топовых спортсменок без устали.

Однако сама россиянка после такого длительного марафона выдохлась и результаты рухнули камнем вниз.

Но была уверенность, что в новом году Людмила без вопросов прибавит, и она это сделала. Полуфинал турнира в Страсбурге — отличное доказательство проделанной работы.

В Анисимовой получится увлекательная игра, поскольку сойдутся два антипода этой примечательной игры.

Аманда Анисимова

В конце прошлого года Анисимова во всеуслышание заявила, что приостанавливает профессиональную карьеру. Но очень скоро забрала свои слова обратно.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Американка старается в очередной раз перезагрузить свою карьеру, но достоверно неизвестно, удастся ли ей это сделать.

Большую часть этого года Аманада не играла, поэтому лучшим достижением продолжает оставаться выход в четвертый круг Мельбурна.

С Самсоновой шансов на успех предельно мало, поскольку Людмила умеет контролировать ход матча очень хорошо.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.58, победа Анисимовой — 2.40.

Прогноз: Анисимова не сможет остановить россиянку.

Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.

Альтернативный прогноз: Игра получится увлекательной, поэтому вполне можно рассчитывать на большое количество геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25.