ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Матвей СафоновНовый вызов для Сафонова. ПСЖ усиливает свой состав российским голкипером Марко Ван Бастен на Евро-1988Лучшие и худшие комплекты формы с Евро: от голландского совершенства до сборной СССР Энцо МарескаЭнцо Мареска: Рос с Де Дзерби, играл как Гаскойн, учился у Гвардиолы, сменит Почеттино
  • 01:40
    • Джокович одержал уверенную победу на старте «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Самсонова справится с российской американкой?

    Самсонова — Анисимова. Ставка (к. 1.69) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Людмила Самсонова Прогнозы на Аманда Анисимова
    Прогноз и ставки на Самсонова — Анисимова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисисмова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:30 мск. Самсонова — Анисимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Людмила Самсонова

  • Россия
    •  Людмила Самсонова 17:30 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
    •

    Людмила Самсонова

    Осенью прошлого года Самсонова демонстрировала практически непобедимый теннис, обыгрывая всех топовых спортсменок без устали.

    Однако сама россиянка после такого длительного марафона выдохлась и результаты рухнули камнем вниз.

    Но была уверенность, что в новом году Людмила без вопросов прибавит, и она это сделала. Полуфинал турнира в Страсбурге — отличное доказательство проделанной работы.

    В Анисимовой получится увлекательная игра, поскольку сойдутся два антипода этой примечательной игры.

    Аманда Анисимова

    В конце прошлого года Анисимова во всеуслышание заявила, что приостанавливает профессиональную карьеру. Но очень скоро забрала свои слова обратно.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Американка старается в очередной раз перезагрузить свою карьеру, но достоверно неизвестно, удастся ли ей это сделать.

    Большую часть этого года Аманада не играла, поэтому лучшим достижением продолжает оставаться выход в четвертый круг Мельбурна.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    С Самсоновой шансов на успех предельно мало, поскольку Людмила умеет контролировать ход матча очень хорошо.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.58, победа Анисимовой — 2.40.

    Прогноз: Анисимова не сможет остановить россиянку.

    Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.

    Альтернативный прогноз: Игра получится увлекательной, поэтому вполне можно рассчитывать на большое количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Флорида — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фетт — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Фернандес — Сю Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Векич — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Волынец — Вондроушова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Гауфф — Зиданшек
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Голубич — Потапова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Осорио Серрано — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Коллинз — Данилович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Кенин — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Альтмайер — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Пахтакор — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самсонова — Анисимова. Россиянка Людмила Самсонова и американка Аманда Анисисмова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Самсонова — Анисимова с коэффициентом 1.69.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры