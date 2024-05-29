Людмила Самсонова
Аманда Анисимова
Людмила Самсонова
Осенью прошлого года Самсонова демонстрировала практически непобедимый теннис, обыгрывая всех топовых спортсменок без устали.
Однако сама россиянка после такого длительного марафона выдохлась и результаты рухнули камнем вниз.
Но была уверенность, что в новом году Людмила без вопросов прибавит, и она это сделала. Полуфинал турнира в Страсбурге — отличное доказательство проделанной работы.
В Анисимовой получится увлекательная игра, поскольку сойдутся два антипода этой примечательной игры.
Аманда Анисимова
В конце прошлого года Анисимова во всеуслышание заявила, что приостанавливает профессиональную карьеру. Но очень скоро забрала свои слова обратно.
Американка старается в очередной раз перезагрузить свою карьеру, но достоверно неизвестно, удастся ли ей это сделать.
Большую часть этого года Аманада не играла, поэтому лучшим достижением продолжает оставаться выход в четвертый круг Мельбурна.
С Самсоновой шансов на успех предельно мало, поскольку Людмила умеет контролировать ход матча очень хорошо.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в российскую теннисистку в этом поединке: победа Самсоновой — 1.58, победа Анисимовой — 2.40.
Прогноз: Анисимова не сможет остановить россиянку.
- 1.84Швентек — Осака: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Ставка: Ф1 (-2) за 1.69.
Альтернативный прогноз: Игра получится увлекательной, поэтому вполне можно рассчитывать на большое количество геймов.
Альтернативная ставка: ТБ 24 с коэффициентом 2.25.