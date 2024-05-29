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    Вондроушова снова легко победит?

    Волынец — Вондроушова. Ставка (к. 1.77) и прогноз на матч второго круга «Ролан Гаррос», 29 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Волынец — Вондроушова
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    Американка Кэти Волынец и чешка Маркета Вондроушова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск.
    Американка Кэти Волынец и чешка с встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Волынец — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 29 Мая 2024 года

    Кэти Волынец

  • США
    •  Кэти Волынец 12:00 Маркета Вондроушова

    Маркета Вондроушова

  • Чехия
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    Кэти Волынец

    Общий уровень игры в теннис у Кэти Волынец довольно приличный, но он позволяет быть в топах только на челленджерах.

    Американка не стоит на месте и постоянно учится чем-то новому, но без должного уровня таланта достичь самых высот в женском большом теннисе ей не удастся.

    Кэти не проигрывает уже четыре матча кряду, как начала свой путь с квалификации «Ролан Гаррос». В первом круге она не оставила никаких шансов сербке Крунич.

    В игре против Вондроушовой Волынец сможет побороться только за выигранный сет, но никак не за матч.

    Маркета Вондроушова

    Лучшие кондиции Вондроушовой остались где-то в прошлом году, но в этом сезоне она не собирается сидеть сложа руки и продолжать регрессировать.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Традиционно на грунтовом соревновании Маркету считают одной из фавориток Грэндслэма вне зависимости от последних результатов чешки.

    В первой игре на турнире чешка не испытала никаких с испанкой Масаровой, отдав той всего лишь четыре гейма за матч.

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    В игре против Волынец будет примерно такое же развитие событий, поскольку американца сравнима с предыдущей соперницей Маркеты по стилю игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Волынец — 3.92, победа Вондроушовой — 1.22.

    Прогноз: Вондроушова продолжит легкое победное шествие по турниру

    Ставка: Ф2 (-6) за 1.77.

    Альтернативный прогноз: Игра будет на одной половине корта

    Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.59.

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    Волынец — Вондроушова. Американка Кэти Волынец и чешка с встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Волынец — Вондроушова с коэффициентом 1.77.
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