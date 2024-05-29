Американка Кэти Волынец и чешка с встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 29 мая, начало — в 12:00 мск. Волынец — Вондроушова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Кэти Волынец

Общий уровень игры в теннис у Кэти Волынец довольно приличный, но он позволяет быть в топах только на челленджерах.

Американка не стоит на месте и постоянно учится чем-то новому, но без должного уровня таланта достичь самых высот в женском большом теннисе ей не удастся.

Кэти не проигрывает уже четыре матча кряду, как начала свой путь с квалификации «Ролан Гаррос». В первом круге она не оставила никаких шансов сербке Крунич.

В игре против Вондроушовой Волынец сможет побороться только за выигранный сет, но никак не за матч.

Маркета Вондроушова

Лучшие кондиции Вондроушовой остались где-то в прошлом году, но в этом сезоне она не собирается сидеть сложа руки и продолжать регрессировать.

Все прогнозы на Ролан Гаррос

Традиционно на грунтовом соревновании Маркету считают одной из фавориток Грэндслэма вне зависимости от последних результатов чешки.

В первой игре на турнире чешка не испытала никаких с испанкой Масаровой, отдав той всего лишь четыре гейма за матч.

В игре против Волынец будет примерно такое же развитие событий, поскольку американца сравнима с предыдущей соперницей Маркеты по стилю игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Волынец — 3.92, победа Вондроушовой — 1.22.

Прогноз: Вондроушова продолжит легкое победное шествие по турниру

Ставка: Ф2 (-6) за 1.77.

Альтернативный прогноз: Игра будет на одной половине корта

Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.59.