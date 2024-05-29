Кэти Волынец
Маркета Вондроушова
Кэти Волынец
Общий уровень игры в теннис у Кэти Волынец довольно приличный, но он позволяет быть в топах только на челленджерах.
Американка не стоит на месте и постоянно учится чем-то новому, но без должного уровня таланта достичь самых высот в женском большом теннисе ей не удастся.
Кэти не проигрывает уже четыре матча кряду, как начала свой путь с квалификации «Ролан Гаррос». В первом круге она не оставила никаких шансов сербке Крунич.
В игре против Вондроушовой Волынец сможет побороться только за выигранный сет, но никак не за матч.
Маркета Вондроушова
Лучшие кондиции Вондроушовой остались где-то в прошлом году, но в этом сезоне она не собирается сидеть сложа руки и продолжать регрессировать.
Традиционно на грунтовом соревновании Маркету считают одной из фавориток Грэндслэма вне зависимости от последних результатов чешки.
В первой игре на турнире чешка не испытала никаких с испанкой Масаровой, отдав той всего лишь четыре гейма за матч.
В игре против Волынец будет примерно такое же развитие событий, поскольку американца сравнима с предыдущей соперницей Маркеты по стилю игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в чешскую теннисистку в этом поединке: победа Волынец — 3.92, победа Вондроушовой — 1.22.
Прогноз: Вондроушова продолжит легкое победное шествие по турниру
- 1.79Векич — Костюк: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.65Гауфф — Зиданшек: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.73Голубич — Потапова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-6) за 1.77.
Альтернативный прогноз: Игра будет на одной половине корта
Альтернативная ставка: ТМ 18 с коэффициентом 2.59.