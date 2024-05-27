Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Люки Ван Аша в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 27 мая, начало — в 12:00 мск. Ван Аш — Шаповалов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ван Аш

Люка второй год подряд сыграет в основной сетке домашнего мэйджора.

В 2023-м француз на начал с победы над итальянцем Марко Чеккинато, после чего проиграл испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине.

Ван Аш периодически показывает неплохой теннис, но в целом сезон пока что получается для него неудачным. На этом указывает в том числе и падение в рейтинге за пределы топ-100.

Но этого парня все равно не стоит недооценивать. Например, в январе Люка дошел до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии, а весной выиграл по одному матчу в Майами, Барселоне и Мадриде.

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Неприятных результатов значительно больше, но у Ваша на этот раз будет серьезная поддержка трибун, и этот момент тоже надо учитывать.

Шаповалов

Несмотря на все попытки, Денис за предыдущие почти полгода пока так и не смог вернуться в топ-100.

В столицу Франции он отправился в статусе 123-й ракетки. В психологическом плане это непросто для молодого игрока, который пару лет назад был в топ-10.

На неделе перед стартом «Ролан Гаррос» Шаповалов сыграл на турнире в Лионе. После уверенной победы над Федерико Корией бывшая десятая ракетка мира потерпел обидное поражение от Таллона Грикспора (7:6, 6:7, 3:6).

Лучшим результатом Шаповалова на грунте в этом сезоне пока что остается выход в третий раунд «Мастерса» в Мадриде. Здесь он выиграл аргентинцев Факундо Диаса Акосты и Томаса Этчеверри, после чего уступил Александру Звереву (4:6, 5:7).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Ван Аша в этом матче можно поставить за 2.28, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.63.

Прогноз: в прошлом году Дениса беспокоила травма колена, но он все равно смог пройти два раунда на «Ролан Гаррос». В предстоящем матче будет непросто, но мы считаем, что канадец выйдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Шаповалова с форой по сетам (-1,5) за 2.16.