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    Аддад Майа испытает проблемы на старте турнира?

    Кочиаретто — Аддад Майа. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч первого круга «Ролан Гаррос», 27 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кочиаретто — Аддад Майа
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    Беатрис Аддад Майа
    Итальянка Элизабетта Кочиаретто и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 16:30 мск. Кочиаретто — Аддад Майа: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 27 Мая 2024 года

    Элизабетта Коччаретто (Италия)

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •  Элизабетта Коччаретто (Италия) 16:30 Беатрис Хаддад-Майя

    Беатрис Хаддад-Майя

  • Бразилия
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    Элизабетт Кочиаретто

    К итальянкам на грунте просто нельзя относиться равнодушно, поскольку та же Кочиаретто при не самом большом таланте оставляет всю душу на грунтовом корте.

    Перекрученные удары слева доставляют неудобства всем теннисисткам без исключения. При всем этом и в обороне Элизабетта играет более, чем прилично.

    Лучшим результатом является полуфинал не самого престижного мексиканского турнира в Сан-Луи Потоси.

    В матче против Аддад Майа придется много играть на задней линии, но итальянка готова к такому вызову.

    Беатрис Аддад Майа

    По сравнению с прошлым годом Аддад Майа сдала по игре значительно, но и травма у неё была довольно серьезная.

    Все прогнозы на Ролан Гаррос

    Основные турниры, на которых нужно защищать очки, ещё не стартовали, но форма бразильянки не внушает доверия.

    В Мадриде она смогла добраться всего лишь до четвертьфинала, но там в соперниках была Швентек. И так хорошо, что игра завершилась в трех сетах, но в двух проигранных партиях Беатрис смогла взять всего лишь два гейма.

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    В игре против Кочиаретто придется нормально потрудиться, чтобы обеспечить себе проход во второй раунд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в бразильскую теннисистку в этом поединке: победа Кочиаретто — 2.84, победа Аддад Майа — 1.43.

    Прогноз: При всех своих проблемах бразильянка одержит победу в этом поединке

    Ставка: Ф2 (-3.5) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Поединок вполне может растянуться на три сета

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.46.

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    Кочиаретто — Аддад Майа. Итальянка Элизабетта Кочиаретто и бразильянка Беатрис Аддад Майа встретятся в первом круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 27 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Кочиаретто — Аддад Майа с коэффициентом 1.87.
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