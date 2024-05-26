Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 26 мая, начало — в 12:00 мск. Лайович — Сафиуллин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Лайович

Душан в этом году нечасто радовал результатами, но недооценивать его точно нельзя.

В апреле он остановился в шаге от финала турнира в Барселоне. Лайович выиграл у Диего Шварцмана, Юго Эмбера, Алехандро Давидовича-Фокины и Артура Фиса, после чего уступил Стефаносу Циципасу (5:7, 6:4, 6:2).

Кроме того, сербский теннисист выиграл по два матча на грунтовых турнирах в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

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Но также стоит отметить, что в трех предыдущих сезонах Лайович не выиграл ни одного матча на «Ролан Гаррос». Правда, сейчас на этом вряд ли стоит делать главный акцент.

Сафиуллин

Вопреки ожиданиям, Роман очень невыразительно провел первую половину сезона.

Единственным исключением стал январский турнир в австралийском Брисбене, где он дошел до полуфинала.

После этого Сафиуллин выиграл лишь три матча на уровне основной сетки ATP.

Весной Сафиуллин прошел один раунд на «Мастерсе» в Монте-Карло и не выиграл ни матча в Барселоне, Мадриде и Риме.

Зато он дошел до полуфинала в Экс-ан-Провансе. Но это, как известно, всего лишь «челленджер».

Ситуация неприятная в целом, успокаивать только то, что большую часть заработанных в прошлом году очков Сафиуллину придется защищать во второй половине сезона.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 1.56, победу Сафиуллина букмекеры предлагают за 2.43.

Прогноз: максимально непредсказуемый матч в плане исхода, несмотря на то, что серб все-таки предпочтительнее выглядит на грунте. Но мы знаем, что Роман умеет приятно удивлять, поэтому не стали бы недооценивать его шансы в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 38,5 за 1.92.