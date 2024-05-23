Виктория Томова
Лаура Зигемунд
Виктория Томова
В прошлом сезоне Виктории Томовой лучше всего получалось играть в теннис поздней осенью, но на грунте она может выдавать также довольно уверенные отрезки по календарному году.
Правда, грунтовые соревнования подходят к своей кульминации в этом году, а болгарская спортсменка так и не добилась сколько значимых достижений на этом покрытии.
С начала этого года она ни разу не смогла одержать более двух побед подряд, поэтому матч четвертьфинала в Рабате может стать в какой-то степени прорывным.
С опытной немкой придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку в плане физики именно Лаура выглядит фавориткой предстоящей игры.
Лаура Зигемунд
Несмотря на то, что немке уже 36 лет. сдавать своих позиций она не намерена. Зигемунд в очередной раз хорошо подготовилась к грунтовому сезону, поэтому её присутствие в четвертьфинале отнюдь не третьесортного турнира вполне оправдано.
На позапрошлой неделе ей удалось пробиться во второй круг соревнований в Риме через квалификацию, и вообще за шесть последних матчей проиграть всего лишь раз.
Кондиции перед «Ролан Гарос», что надо, и в Африке Лаура явно рассчитывает минимум на полуфинал.
С Томовой нужно просто играть в свой теннис и ждать пока соперница сама вымотается на сложном покрытии.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Томовой — 3.00, победа Зигемунд — 1.40.
Прогноз: Александрова стартует с уверенной победы.
- 2.38Стирнс — Бронцетти: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.92Микельсен — Махач: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.30Дардери — Риндеркнеш: прогноз и ставкаСегодня в 13:30
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Ставка: Ф2 (-4) за 1.87.
Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под полную диктовку немки.
Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.50.