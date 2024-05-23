Болгарка Виктория Томова и немка Лаура Зигемунд встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:00 мск. Томова — Зигемунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Виктория Томова

В прошлом сезоне Виктории Томовой лучше всего получалось играть в теннис поздней осенью, но на грунте она может выдавать также довольно уверенные отрезки по календарному году.

Правда, грунтовые соревнования подходят к своей кульминации в этом году, а болгарская спортсменка так и не добилась сколько значимых достижений на этом покрытии.

С начала этого года она ни разу не смогла одержать более двух побед подряд, поэтому матч четвертьфинала в Рабате может стать в какой-то степени прорывным.

С опытной немкой придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку в плане физики именно Лаура выглядит фавориткой предстоящей игры.

Лаура Зигемунд

Несмотря на то, что немке уже 36 лет. сдавать своих позиций она не намерена. Зигемунд в очередной раз хорошо подготовилась к грунтовому сезону, поэтому её присутствие в четвертьфинале отнюдь не третьесортного турнира вполне оправдано.

Все прогнозы на теннис

На позапрошлой неделе ей удалось пробиться во второй круг соревнований в Риме через квалификацию, и вообще за шесть последних матчей проиграть всего лишь раз.

Кондиции перед «Ролан Гарос», что надо, и в Африке Лаура явно рассчитывает минимум на полуфинал.

С Томовой нужно просто играть в свой теннис и ждать пока соперница сама вымотается на сложном покрытии.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Томовой — 3.00, победа Зигемунд — 1.40.

Прогноз: Александрова стартует с уверенной победы.

Ставка: Ф2 (-4) за 1.87.

Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под полную диктовку немки.

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.50.