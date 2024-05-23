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    Зигемунд имеет больше шансов на полуфинал?

    Томова — Зигемунд. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч в Рабате 23 мая 2024 года

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    Лаура Зигемунд
    Болгарка Виктория Томова и немка Лаура Зигемунд встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:00 мск. Томова — Зигемунд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Морокко. Женщины 23 Мая 2024 года

    Виктория Томова

  • Болгария
    •  Виктория Томова 13:00 Лаура Зигемунд

    Лаура Зигемунд

  • Германия
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    Виктория Томова

    В прошлом сезоне Виктории Томовой лучше всего получалось играть в теннис поздней осенью, но на грунте она может выдавать также довольно уверенные отрезки по календарному году.

    Правда, грунтовые соревнования подходят к своей кульминации в этом году, а болгарская спортсменка так и не добилась сколько значимых достижений на этом покрытии.

    С начала этого года она ни разу не смогла одержать более двух побед подряд, поэтому матч четвертьфинала в Рабате может стать в какой-то степени прорывным.

    С опытной немкой придется очень сильно постараться, чтобы победить, поскольку в плане физики именно Лаура выглядит фавориткой предстоящей игры.

    Лаура Зигемунд

    Несмотря на то, что немке уже 36 лет. сдавать своих позиций она не намерена. Зигемунд в очередной раз хорошо подготовилась к грунтовому сезону, поэтому её присутствие в четвертьфинале отнюдь не третьесортного турнира вполне оправдано.

    Все прогнозы на теннис

    На позапрошлой неделе ей удалось пробиться во второй круг соревнований в Риме через квалификацию, и вообще за шесть последних матчей проиграть всего лишь раз.

    Кондиции перед «Ролан Гарос», что надо, и в Африке Лаура явно рассчитывает минимум на полуфинал.

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    С Томовой нужно просто играть в свой теннис и ждать пока соперница сама вымотается на сложном покрытии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в немку в этом поединке: победа Томовой — 3.00, победа Зигемунд — 1.40.

    Прогноз: Александрова стартует с уверенной победы.

    Ставка: Ф2 (-4) за 1.87.

    Альтернативный прогноз: Матч будет проходить под полную диктовку немки.

    Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.50.

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    Томова — Зигемунд. Болгарка Виктория Томова и немка Лаура Зигемунд встретятся в четвертьфинале турнира в Рабате. Матч пройдет 23 мая, начало — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Томова — Зигемунд с коэффициентом 1.87.
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