Свитолина
Для Элины предыдущие несколько месяцев получились не очень удачными из-за последствий травмы спины.
Украинка получила неприятное повреждение еще на Открытом чемпионате Австралии.
С тех пор Свитолина смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Дубае.
Грунтовый сезон бывшая третья ракетка мира начала в Чарльстоне, где после победы над Дарьей Сэвилл проиграла Элизе Мертенс.
На «тысячнике» в Мадриде Элина уступила в первом матче испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 5:7).
В Риме Свитолина начала с разгромной победы над 37-летней россиянкой Сарой Эррани (6:0, 6:2).
Калинская
Анна в первом матче одержала уверенную победу над датчанкой Кларой Таусон — 6:1, 6:2.
Как ни странно, это ее первая в этом году победа на грунте на уровне основной сетки WTA.
В Штутгарте россиянка не прошла квалификацию, сенсационно проиграв в решающем раунде Саре Эррани.
На турнире в Мадриде Калинская уступила в первом матче чешке Саре Бейлек, взяв при этом лишь пять геймов.
Но спад в игре Калинской не удивляет, предыдущие несколько месяцев получились для нее изнурительными как в физическом, так и в психологическом плане.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.67, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.21.
Прогноз: по правде говоря, любая ставка на этот матч — просто лотерея. Но мы все-таки готовы предположить, что россиянка и украинка будут до последнего держать зрителей в напряжении.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.