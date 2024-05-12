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    Сможет ли Калинская обыграть Свитолину?

    Свитолина — Калинская. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Свитолина — Калинская
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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 20:00 мск. Свитолина — Калинская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Свитолина

    Для Элины предыдущие несколько месяцев получились не очень удачными из-за последствий травмы спины.

    Украинка получила неприятное повреждение еще на Открытом чемпионате Австралии.
    С тех пор Свитолина смогла выиграть больше одного матча только на турнире в Дубае.

    Грунтовый сезон бывшая третья ракетка мира начала в Чарльстоне, где после победы над Дарьей Сэвилл проиграла Элизе Мертенс.

    На «тысячнике» в Мадриде Элина уступила в первом матче испанке Саре Соррибес-Тормо (3:6, 5:7).

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    В Риме Свитолина начала с разгромной победы над 37-летней россиянкой Сарой Эррани (6:0, 6:2).

    Калинская

    Анна в первом матче одержала уверенную победу над датчанкой Кларой Таусон — 6:1, 6:2.

    Как ни странно, это ее первая в этом году победа на грунте на уровне основной сетки WTA.

    В Штутгарте россиянка не прошла квалификацию, сенсационно проиграв в решающем раунде Саре Эррани.

    На турнире в Мадриде Калинская уступила в первом матче чешке Саре Бейлек, взяв при этом лишь пять геймов.

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    Но спад в игре Калинской не удивляет, предыдущие несколько месяцев получились для нее изнурительными как в физическом, так и в психологическом плане.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 1.67, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.21.

    Прогноз: по правде говоря, любая ставка на этот матч — просто лотерея. Но мы все-таки готовы предположить, что россиянка и украинка будут до последнего держать зрителей в напряжении.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.93.

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    Свитолина — Калинская. Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Элины Свитолиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч Свитолина — Калинская с коэффициентом 1.93.
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