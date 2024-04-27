Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 17:00 мск. Киз — Самсонова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Киз

Для Мэдисон турнир начался с тяжелейшего матча против Ирины Бегу. Здесь достаточно взглянуть на счет — 7:6, 7:6.

Наверное, ключевым моментом здесь была концовка первого сета, когда американка отыграла сетбол при счете 4:5.

Грунтовую часть сезона Киз начала в начале месяца в Чарльстоне, где сразу же уступила еще одной представительнице Румынии — Жаклин Кристиан.

Киз, как известно, пропустила первые месяцы сезона из-за травмы. Бывшая седьмая ракетка мира вернулась в тур на турнире в Индиан-Уэллс.

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Лучшим результатом Мэдисон в 2024-м пока что остается выход в четвертый круг «тысячника» в Майами.

Самсонова

Людмила в первом матче одержала победу над Наоми Осакой — 6:2, 4:6, 7:5.

Матч, как и ожидалось, получился очень нервным, особенно решающая партия. Но при этом важно отметить, что россиянка здорово провела ключевые геймы, что в ее случае почти сенсация, учитывая все недавние провалы.

Скоро май, а Самсонова до сих пор выиграла в этом году лишь пять матчей. Пока что ее можно смело назвать одним из главных разочарований женского сезона.

Единственным приятным исключением стал турнир в Абу-Даби, на котором Самсонова дошла до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: в данном случае букмекеры считают, что у теннисисток равные шансы на победу — на Киз можно поставить за 1.92, а на Самсонову — за 1.89.

Прогноз: скорее всего, да, здесь лучше не трогать ставки на исход — это просто лотерея. Но при этом логично предположить, что это один из тех матчей, где теннисисткам может не хватить двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.34.