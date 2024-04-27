Британец Кэмерон Норри сыграет против бразильца Жуана Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 18:00 мск. Норри — Фонсека: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норри

Кэмерон на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Барселоне. Нормальный результат, но британец вряд ли остался удовлетворен, учитывая его амбиции на грунте.

В первом круге у Норри был тяжелейший матч против француза Арольда Майо, который не смог доиграть матч из-за травмы.

В следующем матче бывшая восьмая ракетка мира уверенно остановил Роберто Баутисту-Агута, после чего уступил в четвертьфинале Томасу Этчеверри на двух тай-брейках.

Еще одним разочарованием для Норри стало поражение от Карена Хачанова (5:7, 6:7) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

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Но в любом случае Норри ни в коем случае нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о турнирах на грунте.

Фонсека

Жуан точно войдет в список главных открытий по итогам текущего сезона.

В конце февраля бразилец стал первым игроком 2006 года рождения, которому удалось победить в матче на уровне основной сетки ATP.

На домашнем турнире в Рио-де-Жанейро Фонсека сенсационно разгромил француза Артура Фиса (6:0, 6:4).

После этого 17-летний теннисист выиграл у чилийца Кристиана Гарина (6:4, 6:4) и стал самым молодым четвертьфиналистом ATP 500 после Александра Зверева.

Дальше были и не очень удачные выступления, но это нормально, учитывая возраст Фонсеки.

На прошлой неделе он выиграл два матча в Бухарете. В первом круге Жуан остановил Лоренцо Сонего, а во втором — Раду Албота.

В Мадриде талантливый бразилец начал с волевой победы над американцем Алексом Микельсеном.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.44, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: бразильцу будет тяжело, но просто так он ничего не отдаст. Вполне вероятно, что британцу понадобится дополнительная партия, соперник действительно невероятно талантлив.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.