ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мохамед СалахСмена караула. Пять игроков, которых «Ливерпулю» нужно продать после ухода Клоппа ХавиРазворот на 180 градусов. Почему Хави решил остаться в «Барселоне» Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Норри проиграет 17-летнему бразильцу?

    Норри — Фонсека. Ставка (к. 1.99) и прогноз на «Мастерс» в Мадриде 27 апреля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Кэмерон Норри
    Прогноз и ставки на Норри — Фонсека
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против бразильца Жуана Фонсеки во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 18:00 мск. Норри — Фонсека: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Норри

    Кэмерон на прошлой неделе дошел до четвертьфинала в Барселоне. Нормальный результат, но британец вряд ли остался удовлетворен, учитывая его амбиции на грунте.

    В первом круге у Норри был тяжелейший матч против француза Арольда Майо, который не смог доиграть матч из-за травмы.

    В следующем матче бывшая восьмая ракетка мира уверенно остановил Роберто Баутисту-Агута, после чего уступил в четвертьфинале Томасу Этчеверри на двух тай-брейках.

    Еще одним разочарованием для Норри стало поражение от Карена Хачанова (5:7, 6:7) на старте «Мастерса» в Монте-Карло.

    Все прогнозы на теннис

    Но в любом случае Норри ни в коем случае нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о турнирах на грунте.

    Фонсека

    Жуан точно войдет в список главных открытий по итогам текущего сезона.

    В конце февраля бразилец стал первым игроком 2006 года рождения, которому удалось победить в матче на уровне основной сетки ATP.

    На домашнем турнире в Рио-де-Жанейро Фонсека сенсационно разгромил француза Артура Фиса (6:0, 6:4).

    После этого 17-летний теннисист выиграл у чилийца Кристиана Гарина (6:4, 6:4) и стал самым молодым четвертьфиналистом ATP 500 после Александра Зверева.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Дальше были и не очень удачные выступления, но это нормально, учитывая возраст Фонсеки.

    На прошлой неделе он выиграл два матча в Бухарете. В первом круге Жуан остановил Лоренцо Сонего, а во втором — Раду Албота.

    В Мадриде талантливый бразилец начал с волевой победы над американцем Алексом Микельсеном.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.44, победу Фонсеки букмекеры предлагают за 2.80.

    Прогноз: бразильцу будет тяжело, но просто так он ничего не отдаст. Вполне вероятно, что британцу понадобится дополнительная партия, соперник действительно невероятно талантлив.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.99.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Монтейру — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Синнер — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Медведев — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лечче — Монца
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лейпциг — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.48
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Де Минор — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Киз — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  4.14
  • Экспресс дня 27 апреля
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Норри — Фонсека с коэффициентом 1.99. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на теннис. Норри проиграет 17-летнему бразильцу?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры