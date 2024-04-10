Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Табило — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Табило

Алехандро в начале недели одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.

Чилиец прошел первый раунд на четвертом турнире ATP подряд. Правда, в его случае это уже нельзя назвать сенсацией.

В январе Табило стал победителем турнира в новозеландском Окленде, а в начале марта дошел до финала в Сантьяго.

Табило — один из немногих латиноамериканцев, которые способны показывать свой лучший теннис на любом покрытии.

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В марте 26-летний теннисист выиграл по одному матчу на североамериканских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

Рууд

Каспер начал грунтовый сезон на прошлой неделе в португальском Эшториле.

Норвежец спокойно выиграл первые два матча, разгромив нидерландца Ботика ван де Зандшульпа и венгра Мартона Фувочива.

Но дальше было сенсационное поражение от испанца Педро Мартинеса — 4:6, 6:4, 4:6.

Данный результат, конечно же, стал неприятным сюрпризом, но есть подозрение, что Рууд держал в уме предстоящую поездку на Лазурный берег. Приоритетом для него все-таки является успешное выступление на крупных турнирах.

В прошлом сезоне и годом ранее Рууд дошел в Монте-Карло лишь до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.88, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.26.

Прогноз: Каспера ждет встреча с человеком, который в прошлом году провел на грунте 60 матчей, а в этом остановился в шаге от титула на домашнем турнире в Сантьяго. Скорее всего, норвежскому теннисисту придется приложить большие усилия для выхода в следующий раунд. Разгромом тут не пахнет.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал больше 19,5 за 1.97.