Табило
Алехандро в начале недели одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.
Чилиец прошел первый раунд на четвертом турнире ATP подряд. Правда, в его случае это уже нельзя назвать сенсацией.
В январе Табило стал победителем турнира в новозеландском Окленде, а в начале марта дошел до финала в Сантьяго.
Табило — один из немногих латиноамериканцев, которые способны показывать свой лучший теннис на любом покрытии.
В марте 26-летний теннисист выиграл по одному матчу на североамериканских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.
Рууд
Каспер начал грунтовый сезон на прошлой неделе в португальском Эшториле.
Норвежец спокойно выиграл первые два матча, разгромив нидерландца Ботика ван де Зандшульпа и венгра Мартона Фувочива.
Но дальше было сенсационное поражение от испанца Педро Мартинеса — 4:6, 6:4, 4:6.
Данный результат, конечно же, стал неприятным сюрпризом, но есть подозрение, что Рууд держал в уме предстоящую поездку на Лазурный берег. Приоритетом для него все-таки является успешное выступление на крупных турнирах.
В прошлом сезоне и годом ранее Рууд дошел в Монте-Карло лишь до третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.88, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.26.
Прогноз: Каспера ждет встреча с человеком, который в прошлом году провел на грунте 60 матчей, а в этом остановился в шаге от титула на домашнем турнире в Сантьяго. Скорее всего, норвежскому теннисисту придется приложить большие усилия для выхода в следующий раунд. Разгромом тут не пахнет.
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Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал больше 19,5 за 1.97.