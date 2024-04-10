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    Сможет ли Рууд обыграть крепкого чилийца?

    Табило — Рууд. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Монте-Карло 10 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Табило — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 12:00 мск. Табило — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Табило

    Алехандро в начале недели одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:3, 6:4.

    Чилиец прошел первый раунд на четвертом турнире ATP подряд. Правда, в его случае это уже нельзя назвать сенсацией.

    В январе Табило стал победителем турнира в новозеландском Окленде, а в начале марта дошел до финала в Сантьяго.

    Табило — один из немногих латиноамериканцев, которые способны показывать свой лучший теннис на любом покрытии.

    Все прогнозы на теннис

    В марте 26-летний теннисист выиграл по одному матчу на североамериканских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами.

    Рууд

    Каспер начал грунтовый сезон на прошлой неделе в португальском Эшториле.

    Норвежец спокойно выиграл первые два матча, разгромив нидерландца Ботика ван де Зандшульпа и венгра Мартона Фувочива.

    Но дальше было сенсационное поражение от испанца Педро Мартинеса — 4:6, 6:4, 4:6.

    Данный результат, конечно же, стал неприятным сюрпризом, но есть подозрение, что Рууд держал в уме предстоящую поездку на Лазурный берег. Приоритетом для него все-таки является успешное выступление на крупных турнирах.

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    В прошлом сезоне и годом ранее Рууд дошел в Монте-Карло лишь до третьего раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Табило в этом матче можно поставить за 3.88, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.26.

    Прогноз: Каспера ждет встреча с человеком, который в прошлом году провел на грунте 60 матчей, а в этом остановился в шаге от титула на домашнем турнире в Сантьяго. Скорее всего, норвежскому теннисисту придется приложить большие усилия для выхода в следующий раунд. Разгромом тут не пахнет.

    Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал больше 19,5 за 1.97.

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    Ставка и прогноз на матч Табило — Рууд с коэффициентом 1.97. Дата матча: 10.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд обыграть крепкого чилийца?
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