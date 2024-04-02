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    Сможет ли ван де Зандшульп обыграть аргентинского грунтовика?

    Кориа — ван де Зандшульп. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Эшториле 2 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Кориа — ван де Зандшульп
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против аргентинца Федерико Кории в первом круге турнира в португальском Эшториле. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 13:30 мск. Кориа — ван де Зандшульп: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Эшторил. Мужчины 02 Апреля 2024 года

    Кориа

    Федерико начал сезон на Открытом чемпионате Австралии, где сразу же уступил китайцу Чжичжэню Чжану. После этого он играл только на грунте.

    В феврале аргентинец дошел до полуфинала сразу на двух домашних турнирах — в Кордове и Буэнос-Айресе.

    На первом Кориа выиграл у Даниэль Альтмайера, Альберта Рамоса и Томаса Этчеверри, после чего уступил Факундо Банису.

    В столице Аргентины 88-я ракетка мира, прежде чем проиграть будущему чемпиону Факундо Диасу Акосте, остановил Себастьяна Офнера, Кэмерона Норри и Себастьяна Баэса.

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    Этой информации уже достаточно для того, чтобы догадаться, насколько Кориа опасен на грунте.

    Ван де Зандшульп

    Ботик тем временем в этом году пока ни разу не играл на глине.

    Предыдущие три месяца получились для нидерландца не самым успешными. Он до сих пор ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Более того, на четырех турнирах ван де Зандшульп не прошел даже первый круг.

    В марте Ботик проиграл канадцу Денису Шаповалову на старте «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

    На «тысячнике» в Майами он кое-как обыграл Ринки Хиджикату, после чего уступил Юго Эмберу.

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    Примечательно, что в двух предыдущих сезонах ван де Зандшульп доходил до финала на грунтовом турнире в Мюнхене. В обоих случаях в решающем матче он проиграл Хольгеру Руне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корию в этом матче можно поставить за 1.87, победу ван де Зандшульпа букмекеры предлагают за 1.94.

    Прогноз: Ботик, скорее всего, не справится с оппонентом, который действительно здорово играет на глине. У аргентинца в этом сезоне уже было несколько очень классных матчей против соперников, которые из топ-50.

    Рекомендуемая ставка: победа Кории с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Кориа — ван де Зандшульп с коэффициентом 2.03. Дата матча: 02.04.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли ван де Зандшульп обыграть аргентинского грунтовика?
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