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    «Колорадо» продолжит страдания «нефтяников»?

    «Эдмонтон» — «Колорадо». Ставка (к. 2.21), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 06 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Колорадо»
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    «Колорадо»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 06 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Проблем у «Эдмонтона» не очень много, поскольку Ноблох полностью контролирует все происходящие в клубе процессы. С большой долей вероятности канадская команда так и останется на пятой позиции в своей конференции.

    Последние матчи: Однако поражение в последнем поединке от «Далласа» (2:4) нисколько не радует поклонников именитого клуба.

    Травмированные игроки: «Нефтяники» большую часть сезона проводят с минимумом травмированных игроков, а Смит и Клефбом числятся в списке больных ещё с прошлого чемпионата.

    Общий тонус клуба: С «Колорадо» легкой встречи не получится, поскольку соперник в полной боеготовности к предстоящему пост-сезону.

    «Колорадо»

    Турнирное положение: Подготовка к плей-офф у «Колорадо» идет полным ходом, поэтому тренерский штаб даже не думает о борьбе за победу в конференции.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: У подопечных Беднара только две победы в пяти последних поединках, но это не мешает «лавинам» ходить в числе главных претендентов на титул.

    Травмированные игроки: У команды из Денвера схожая ситуация с травмированными, поскольку Ландеског и Францоуз лечатся крайне долго, а О’Коннор только стал на этот длинный и мучительный путь.

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    Общий тонус клуба: С «нефтяниками» никому не бывает легко и просто, а тем более, если игра проходит на их территории.

    Статистика для ставок

    • Пять последних матчей между этими клубами не завершались в основное время матча

    • «Эдмонтон» проиграл два последних поединка по сезону

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.

    Прогноз: «Эдмонтон» имеет больше шансов на домашнюю победу

    Альтернативный прогноз: Учитывая историю последних очных поединков между этими клубами, то овертайм должен быть и в этом поединке.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

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    Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Колорадо» с коэффициентом 2.21. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на хоккей. «Колорадо» продолжит страдания «нефтяников»?
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