«Эдмонтон»
Турнирное положение: Проблем у «Эдмонтона» не очень много, поскольку Ноблох полностью контролирует все происходящие в клубе процессы. С большой долей вероятности канадская команда так и останется на пятой позиции в своей конференции.
Последние матчи: Однако поражение в последнем поединке от «Далласа» (2:4) нисколько не радует поклонников именитого клуба.
Травмированные игроки: «Нефтяники» большую часть сезона проводят с минимумом травмированных игроков, а Смит и Клефбом числятся в списке больных ещё с прошлого чемпионата.
Общий тонус клуба: С «Колорадо» легкой встречи не получится, поскольку соперник в полной боеготовности к предстоящему пост-сезону.
«Колорадо»
Турнирное положение: Подготовка к плей-офф у «Колорадо» идет полным ходом, поэтому тренерский штаб даже не думает о борьбе за победу в конференции.
Последние матчи: У подопечных Беднара только две победы в пяти последних поединках, но это не мешает «лавинам» ходить в числе главных претендентов на титул.
Травмированные игроки: У команды из Денвера схожая ситуация с травмированными, поскольку Ландеског и Францоуз лечатся крайне долго, а О’Коннор только стал на этот длинный и мучительный путь.
Общий тонус клуба: С «нефтяниками» никому не бывает легко и просто, а тем более, если игра проходит на их территории.
Статистика для ставок
- Пять последних матчей между этими клубами не завершались в основное время матча
- «Эдмонтон» проиграл два последних поединка по сезону
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.
Прогноз: «Эдмонтон» имеет больше шансов на домашнюю победу
- 1.90Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.96Калгари — Эдмонтон: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
- 2.09Аризона — Вегас: прогноз и ставкаСегодня в 05:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Учитывая историю последних очных поединков между этими клубами, то овертайм должен быть и в этом поединке.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.