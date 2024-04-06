В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Колорадо». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 06 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Колорадо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Проблем у «Эдмонтона» не очень много, поскольку Ноблох полностью контролирует все происходящие в клубе процессы. С большой долей вероятности канадская команда так и останется на пятой позиции в своей конференции.

Последние матчи: Однако поражение в последнем поединке от «Далласа» (2:4) нисколько не радует поклонников именитого клуба.

Травмированные игроки: «Нефтяники» большую часть сезона проводят с минимумом травмированных игроков, а Смит и Клефбом числятся в списке больных ещё с прошлого чемпионата.

Общий тонус клуба: С «Колорадо» легкой встречи не получится, поскольку соперник в полной боеготовности к предстоящему пост-сезону.

«Колорадо»

Турнирное положение: Подготовка к плей-офф у «Колорадо» идет полным ходом, поэтому тренерский штаб даже не думает о борьбе за победу в конференции.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: У подопечных Беднара только две победы в пяти последних поединках, но это не мешает «лавинам» ходить в числе главных претендентов на титул.

Травмированные игроки: У команды из Денвера схожая ситуация с травмированными, поскольку Ландеског и Францоуз лечатся крайне долго, а О’Коннор только стал на этот длинный и мучительный путь.

Общий тонус клуба: С «нефтяниками» никому не бывает легко и просто, а тем более, если игра проходит на их территории.

Статистика для ставок

Пять последних матчей между этими клубами не завершались в основное время матча

«Эдмонтон» проиграл два последних поединка по сезону

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.21, на ничью — 4.68, на гостей — 2.87.

Прогноз: «Эдмонтон» имеет больше шансов на домашнюю победу

Альтернативный прогноз: Учитывая историю последних очных поединков между этими клубами, то овертайм должен быть и в этом поединке.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.21.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.