Представитель Казахстана Александр Шевченко сыграет против колумбийца Даниэля Галана в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. Галан — Шевченко: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Галан

Даниэль в этом сезоне пока что не очень удачно играет на твердом покрытии, хотя в его случае это нормально.

Единственным приятным моментом, связанным с хардом, на данный момент остается победа над Джейсоном Кублером в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

В Брисбене колумбийский теннисист не смог пройти квалификацию, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс уступил в первом раунде Таро Даниэлю, а на «челленджере» в Финиксе проиграл Денису Кудле в матче второго круга.

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В прошлом году Галан выиграл всего лишь три из 14-ти матчей на харде. В топ-100 он находится только благодаря неплохим выступлениям на грунте.

Шевченко

Саша в прошлом месяце показывал неплохие результаты на крытых кортах, но на свежем воздухе ему пока нечем похвастаться.

На турнирах в Дохе и Дубае Шевченко не смог пройти первый круг, проиграв Ришару Гаске и Даниилу Медведеву (3:6, 5:7) соответственно.

На «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Шевченко с трудом выиграл у немца Доминика Кепфера, после чего не смог завершить матч против Франсиско Серундоло, снявшись при счете 6:2, 3:1 в польщу соперника.

На январских турнирах в Австралии 23-летний теннисист тоже ни разу не выигрывал больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Галана в этом матче можно поставить за 2.51, победу Шевченко букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: с одной стороны, можно сказать, что Саше достался не самый опасный соперник, все-таки хард для колумбийца не самое приятное покрытие. Но недавние результаты Шевченко не убеждают в том, что он выиграет в предстоящем матче.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.