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    У Монфиса будут проблемы в матче с Лайовичем?

    Лайович — Монфис. Ставка (к. 1.88) и прогноз на «Мастерс» в Майами 20 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Лайович — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против серба Душана Лайовича в первом круге «Мастерса» в Майами. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. Лайович — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Майами. Мужчины 20 Марта 2024 года

    Лайович

    Душан свои пока что лучшие турниры в этом сезоне провел на грунте. Правда, подобное в его случае можно наблюдать почти каждый год.

    В феврале сербский теннисист дошел до четвертьфинала на двух турнирах — в Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро.

    Но при этом из четырех турниров на харде, в которых он принял участие, Лайович в трех случаях прошел первый кргу.

    33-летний Лайович выиграл по одному матчу в Аделаиде, Акапулько и Индиан-Уэллс. На последнем он одержал уверенную победу над финном Эмилем Руусувуори.

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    Также стоит отметить, что в прошлом году Душан дошел в Майами до третьего раунда. Прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он выиграл у Энди Маррея и Максима Кресси.

    Монфис

    Гаэль по итогам прошлой неделе вернулся в топ-50 и теперь занимает в рейтинге 47-е место.

    Это случилось благодаря успешному выступлению на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — Монфис дошел до четвертого круга.

    Несмотря на возраст, порой он демонстрирует просто сказочный теннис. 37-летний Монфис выиграл у Макса Перселла, Хуберта Хуркача и Кэмерона Норри, после чего уступил Касперу Рууду.

    В матче с норвежцем Гаэлю все-таки не хватило энергии на третий сет. При этом он легко забрал первую партию, а вторую отдал только на тай-брейке.

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    Также отметим, что в феврале Монфис дошел до полуфинала в Дохе. Особенно яркой и уверенной получилась победа над Хуркачем (6:2, 6:4) в четвертьфинале.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Лайовича в этом матче можно поставить за 3.16, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.36.

    Прогноз: Душан один из тех, кто в любой момент может преподнести сенсацию.

    Например, в прошлом году он обыграл Новака Джоковича, Андрей Рублева и Янника Синнера. Но с учетом того, как Гаэль играл в Индиан-Уэллс, мы все-таки склоняемся к тому, что он не позволит сербу выйти в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой по геймам (-3,5) за 1.88.

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    Ставка и прогноз на матч Лайович — Монфис с коэффициентом 1.88. Дата матча: 20.03.2024. Прогнозы на теннис. У Монфиса будут проблемы в матче с Лайовичем?
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