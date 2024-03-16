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    Гауфф продлит серию побед над Саккари?

    Гауфф — Саккари. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 16 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Саккари
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против гречанки Марии Саккари в полуфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 16 марта, начало — в 04:00 мск. Гауфф — Саккари: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины 16 Марта 2024 года

    Гауфф

    Американка идеально воспользовалась не самой сложной сеткой. До сих пор у нее действительно не было опасных соперниц.

    Правда, Кори была на грани вылета уже в первом матче. Она дожала Клару Бюрель только на решающем тай-брейке — 2:6, 6:3, 7:6. Более того, в третьем сете француженка вела со счетом 4:0, но в итоге ей не хватило этого преимущества.

    В следующих раундах было значительно проще. В третьем круге Гауфф выиграл у итальянки Лючии Бронцетти, а в четвертом — у бельгийки Элилы Мертенс.

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    В четвертьфинале действующая чемпионка US Open одержала победу над китаянкой Юэ Юань — 6:4, 6:3. Стоит отметить, что в этом матче 20-летняя теннисистка допустила 17 двойных ошибок. Несмотря на счет, это была довольно нервная игра.

    Саккари

    У Марии почти все матчи на этом турнире получились максимально напряженными.

    Исключением стала лишь встреча с француженкой Каролин Гарсия в третьем раунде — 6:3, 6:4.

    Перед этим Саккари одержала волевую победу над Дианой Шнайдер — 5:7, 6:4, 6:0. На третий сет у россиянки, похоже, просто не осталось энергии.

    В четвертом круге теннисистка из Греции остановила еще одну представительницу Франции — Диан Парри (6:2, 3:6, 6:3).

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    Но самым сложным получился матч против Эммы Наварро, которая в 1/8 финала обыграла Арину Соболенко. Саккари снова совершила камбэк — 5:7, 6:2, 6:4.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.32, победу Саккари букмекеры предлагают за 3.40.

    Прогноз: в прошлом году Кори дважды уверенно выиграла у Марии на харде — сначала в Вашингтоне, а потом в Пекине. Не факт, что гречанка возьмет реванш, но и на американку сейчас нет смысла ставить, учитывая количество ошибок в ее игре.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Гауфф — Саккари с коэффициентом 1.92. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на теннис. Гауфф продлит серию побед над Саккари?
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