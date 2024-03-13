Итальянец Янник Синнер сыграет против американца Бена Шелтона в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 13 марта, начало — в 04:00 мск. Шелтон — Синнер: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шелтон

Бен с трудом прошел предыдущие раунды, но при этом зрители увидели два очень зрелищных матча.

В первом американец дожал в третьем Якуба Меньшика, который в прошлом месяце остановился в шаге от победы в Дохе.

Шелтон неудачно начал встречу с 18-летним чехом, но в итоге совершил камбэк — 4:6, 6:3, 6:4.

Не менее остросюжетным получился и матч против аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 3:6, 7:6. Правда, здесь стоит отметить, что в решающей партии Шелтон просто безупречно действовал на подаче, отдав лишь семь очков.

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Шелтон в текущем сезоне еще ни разу не выигрывал больше двух матчей подряд.

Синнер

Янник тем временем в первых матчах подтвердил статус главного фаворита.

Во втором раунде итальянец разгромил австралийца Танаси Коккинакиса — 6:3, 6:0.

Дальше была уверенная победа над немцем Яном-Леннардом Штруффом — 6:3, 6:4. Как и в первом матче, здесь Синнер тоже не отдал ни гейма на подаче.

Прямо сейчас Синнер лучший игрок текущего сезона, причем с отрывом. Должно произойти что-то невероятное, чтобы он уехал из Индиан-Уэллс без чемпионского кубка.

Просто факт: после US Open-2023 Янник выиграл 34 матча из 36, в этом году году у него до сих пор нет ни одного поражения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 5.10, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: прошлой осенью Бен переиграл Янника в Шанхае — 6:2, 3:6, 6:7. Вскоре после этого итальянец взял реванш, победив американца на турнире в Вене — 7:6, 6:2. Вряд ли здесь есть смысл рассуждать о разгроме, но на этот у Шелтона действительно минимальные шансы на победу. С таким Синнером он никогда не справится.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера + тотал геймов больше 19,5 за 1.88.