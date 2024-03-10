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    Сможет ли Самсонова обыграть Осаку?

    Самсонова — Осака. Ставка (к. 2.03) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Осака
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Наоми Осаки во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 01:30 мск. Самсонова — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Самсонова

    Для Людмилы сезон получается скомканным, до сих пор она провела на хорошем уровне только один турнир.

    В начале февраля россиянка дошла до полуфинала в Абу-Даби. Здесь она разгромила украинок Лесю Цуренко и Ангелину Калинину и обыграла чешку Барбору Крейчикову, после чего уступила Елене Рыбакиной.

    На турнире в Дубае Самсонова проиграла в третьем раунде чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6. При этом ей не пришлось играть во втором круге — Анастасия Павлюченкова снялась с матча из-за плохого самочувствия.

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    В Брисбене, Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе 15-я ракетка мира не выиграла ни одного матча.

    Осака

    Наоми, в отличие от Самсоновой, которая оказалась в числе сеяных, пришлось начинать с первого круга.

    В стартовом матче японская теннисистка разгромила итальянку Сару Эррани — 6:3, 6:1.

    Осака с каждым матчем играет все лучше и лучше, это факт. Сложно сказать, вернется ли она в элитную компанию, но уже сейчас с ней никому не будет легко.

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    В середине февраля бывшая первая ракетка мира на турнире в Дохе выиграла у Каролин Гарсия и Петры Мартич, после чего уступила в четвертьфинале Каролине Плишковой на двух тай-брейках.

    Осака выигрывала турнир в Индиан-Уэллс в 2018 году.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.94, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.87.

    Прогноз: Людмила стала чересчур непредсказуемой, но в то же время ее недавние матчи указывают на то, что у нее, скорее всего, снова будут проблемы. Японка сейчас в порядке.

    Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-1,5) за 2.03.

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    Ставка и прогноз на матч Самсонова — Осака с коэффициентом 2.03. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Самсонова обыграть Осаку?
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