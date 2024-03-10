Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Наоми Осаки во втором круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 10 марта, начало — в 01:30 мск. Самсонова — Осака: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Самсонова

Для Людмилы сезон получается скомканным, до сих пор она провела на хорошем уровне только один турнир.

В начале февраля россиянка дошла до полуфинала в Абу-Даби. Здесь она разгромила украинок Лесю Цуренко и Ангелину Калинину и обыграла чешку Барбору Крейчикову, после чего уступила Елене Рыбакиной.

На турнире в Дубае Самсонова проиграла в третьем раунде чешке Маркете Вондроушовой со счетом 2:6, 2:6. При этом ей не пришлось играть во втором круге — Анастасия Павлюченкова снялась с матча из-за плохого самочувствия.

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В Брисбене, Аделаиде, на Открытом чемпионате Австралии и в Дохе 15-я ракетка мира не выиграла ни одного матча.

Осака

Наоми, в отличие от Самсоновой, которая оказалась в числе сеяных, пришлось начинать с первого круга.

В стартовом матче японская теннисистка разгромила итальянку Сару Эррани — 6:3, 6:1.

Осака с каждым матчем играет все лучше и лучше, это факт. Сложно сказать, вернется ли она в элитную компанию, но уже сейчас с ней никому не будет легко.

В середине февраля бывшая первая ракетка мира на турнире в Дохе выиграла у Каролин Гарсия и Петры Мартич, после чего уступила в четвертьфинале Каролине Плишковой на двух тай-брейках.

Осака выигрывала турнир в Индиан-Уэллс в 2018 году.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Самсонову в этом матче можно поставить за 1.94, победу Осаки букмекеры предлагают за 1.87.

Прогноз: Людмила стала чересчур непредсказуемой, но в то же время ее недавние матчи указывают на то, что у нее, скорее всего, снова будут проблемы. Японка сейчас в порядке.

Рекомендуемая ставка: победа Осаки с форой по геймам (-1,5) за 2.03.