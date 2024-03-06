Блинкова
Анна на прошлой неделе достойно выступила на турнире WTA 500 в Сан-Диего. В ее случае выход в четвертьфинал действительно можно назвать успехом.
Россиянка начала с эффектного камбэка в матче против бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки, после чего обыграла полуфиналистку Australian Open-2024 украинку Даяну Ястремскую.
В 1/4-й Блинкова проиграла американке Джессике Пегуле (1:6, 6:2, 2:6), хотя и здесь в какой-то момент проскочила мысль, что она, похоже, снова готовится удивить.
Это второй случай в сезоне, когда Анне удалось выиграть два матча подряд. В январе она дошла до третьего круга на австралийском мэйджоре. В Мельбурне 45-я ракетка мира преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв во втором круге Елену Рыбакину.
Плишкова
Каролина получила от организаторов wild card, благодаря чему ей не пришлось участвовать в квалификации.
На момент подачи заявки для участия в турнире она не проходила автоматически в основную сетку.
Как раз в это же время Плишкова внезапно дала понять, что ее рано начали списывать. В начале февраля бывшая первая ракетка мира выиграла турнир в Клуж-Напоке, взяв первый титул за четыре года.
Сразу после этого 31-летняя Плишкова дошла до полуфинала в Дохе. Этот успех позволил ей вернуться в топ-40.
На турнире в Катаре она обыграла Анну Калинскую, Анастасию Потапову, Линду Носкову и Наоми Осаку. В 1/2-й Каролину ждала встреча с Игой Свентек, но в итоге она снялась из-за проблем со спиной.
На турнире в Дубае Плишкова тоже добилась неплохого результата, дойдя до третьего раунда благодаря победам над Шуай Чжан и Эшлин Крюгер.
В предыдущих сезонах чешская теннисистка ни разу не проигрывала в первом круге турнира в Индиан-Уэллс.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 3.28, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.34.
Прогноз: Анна периодически удивляет и игрой, и результатами, но сейчас, глядя на недавнюю серию побед соперницы, логично предположить, что россиянка, скорее всего, не сможет выйти в следующий раунд. Каролина находится в лучшей форме за последние несколько лет.
Рекомендуемая ставка: победа Плишковой с форой по геймам (-4,5) за 1.97.