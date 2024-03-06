Россиянка Анна Блинкова сыграет против чешки Каролины Плишковой в первом круге турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 6 марта, начало — в 22:00 мск. Блинкова — Плишкова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Блинкова

Анна на прошлой неделе достойно выступила на турнире WTA 500 в Сан-Диего. В ее случае выход в четвертьфинал действительно можно назвать успехом.

Россиянка начала с эффектного камбэка в матче против бывшей первой ракетки мира Каролины Возняцки, после чего обыграла полуфиналистку Australian Open-2024 украинку Даяну Ястремскую.

В 1/4-й Блинкова проиграла американке Джессике Пегуле (1:6, 6:2, 2:6), хотя и здесь в какой-то момент проскочила мысль, что она, похоже, снова готовится удивить.

Все прогнозы на теннис

Это второй случай в сезоне, когда Анне удалось выиграть два матча подряд. В январе она дошла до третьего круга на австралийском мэйджоре. В Мельбурне 45-я ракетка мира преподнесла одну из главных сенсаций, обыграв во втором круге Елену Рыбакину.

Плишкова

Каролина получила от организаторов wild card, благодаря чему ей не пришлось участвовать в квалификации.

На момент подачи заявки для участия в турнире она не проходила автоматически в основную сетку.

Как раз в это же время Плишкова внезапно дала понять, что ее рано начали списывать. В начале февраля бывшая первая ракетка мира выиграла турнир в Клуж-Напоке, взяв первый титул за четыре года.

Сразу после этого 31-летняя Плишкова дошла до полуфинала в Дохе. Этот успех позволил ей вернуться в топ-40.

На турнире в Катаре она обыграла Анну Калинскую, Анастасию Потапову, Линду Носкову и Наоми Осаку. В 1/2-й Каролину ждала встреча с Игой Свентек, но в итоге она снялась из-за проблем со спиной.

На турнире в Дубае Плишкова тоже добилась неплохого результата, дойдя до третьего раунда благодаря победам над Шуай Чжан и Эшлин Крюгер.

В предыдущих сезонах чешская теннисистка ни разу не проигрывала в первом круге турнира в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Блинкову в этом матче можно поставить за 3.28, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.34.

Прогноз: Анна периодически удивляет и игрой, и результатами, но сейчас, глядя на недавнюю серию побед соперницы, логично предположить, что россиянка, скорее всего, не сможет выйти в следующий раунд. Каролина находится в лучшей форме за последние несколько лет.

Рекомендуемая ставка: победа Плишковой с форой по геймам (-4,5) за 1.97.