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    Рублев на этот раз проиграет Корде?

    Корда — Рублев. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Дубае 29 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Корда — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 14:30 мск. Корда — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Корда

    Себастьян чересчур уверенно провел два предыдущих матча. Здесь достаточно одного факта: на этой неделе он до сих пор отдал лишь три гейма.

    В первом круге Корда разгромил россиянина Павла Котова — 6:0, 6:2. Игра продолжалась 55 минут.

    Дальше была победа над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:1, 6:0. Страшно сказать, но нидерландец и вовсе продержался лишь 45 минут.

    В принципе, когда Корде удается стабильно подавать мячом, он всегда опасен, даже для соперников из топ-20, но столь мощные победы все равно немного удивили.

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    В новом сезоне Себастьян пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Рублев

    Для Андрея первые матчи получились не такими простыми, в одном из них он дожал своего оппонента только в третьем сете.

    В первом круге россиянин с трудом выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:7, 6:2, 6:4.

    В среду Рублев одержал победу над французом Артуром Казо — 6:4, 6:4. Здесь стоит отметить шикарную игру Андрея на своей подаче — у соперника не было одного брейк-пойнта.

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    Несмотря на то, что обе встречи прошли в борьбе, надо признать, что Рублев показал очень солидный теннис. Если добавить сюда еще и чуть-чуть везения, то можно и за титул побороться.

    К слову, в прошлом году он дошел в Дубае до финала, а в 2022-м взял титул.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.84, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

    Прогноз: в январе Андрея обыграл Себастьяна в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Американец в том матче не взял ни сета, но в целом выглядел достойно. Ну а сейчас всё указывает на то, что Рублева ждет тяжелейший матч. Пожалуй, здесь лучше без ставок на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.

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    Ставка и прогноз на матч Корда — Рублев с коэффициентом 1.92. Дата матча: 29.02.2024. Прогнозы на теннис. Рублев на этот раз проиграет Корде?
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