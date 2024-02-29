Россиянин Андрей Рублев сыграет против американца Себастьяна Корды в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 14:30 мск. Корда — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Корда

Себастьян чересчур уверенно провел два предыдущих матча. Здесь достаточно одного факта: на этой неделе он до сих пор отдал лишь три гейма.

В первом круге Корда разгромил россиянина Павла Котова — 6:0, 6:2. Игра продолжалась 55 минут.

Дальше была победа над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:1, 6:0. Страшно сказать, но нидерландец и вовсе продержался лишь 45 минут.

В принципе, когда Корде удается стабильно подавать мячом, он всегда опасен, даже для соперников из топ-20, но столь мощные победы все равно немного удивили.

Все прогнозы на теннис

В новом сезоне Себастьян пока ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Рублев

Для Андрея первые матчи получились не такими простыми, в одном из них он дожал своего оппонента только в третьем сете.

В первом круге россиянин с трудом выиграл у китайца Чжичжэня Чжана — 6:7, 6:2, 6:4.

В среду Рублев одержал победу над французом Артуром Казо — 6:4, 6:4. Здесь стоит отметить шикарную игру Андрея на своей подаче — у соперника не было одного брейк-пойнта.

Несмотря на то, что обе встречи прошли в борьбе, надо признать, что Рублев показал очень солидный теннис. Если добавить сюда еще и чуть-чуть везения, то можно и за титул побороться.

К слову, в прошлом году он дошел в Дубае до финала, а в 2022-м взял титул.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Корду в этом матче можно поставить за 2.84, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.43.

Прогноз: в январе Андрея обыграл Себастьяна в третьем круге Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:2, 7:6, 6:4. Американец в том матче не взял ни сета, но в целом выглядел достойно. Ну а сейчас всё указывает на то, что Рублева ждет тяжелейший матч. Пожалуй, здесь лучше без ставок на исход.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.92.