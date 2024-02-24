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    Зверев снова проиграет Томпсону?

    Зверев — Томпсон. Ставка (к. 2.02) и прогноз на турнир в Лос-Кабосе 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Томпсон
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 07:00 мск. Зверев — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Саша на этой неделе проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии. Судя по всему, ему удалось хорошо отдохнуть и восстановить силы.

    Пока что немецкий теннисист не проиграл ни сета в Лос-Кабосе.

    В четвертьфинале Зверев одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:4.

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    Но здесь также стоит отметить, что бывшая вторая ракетка мира отыграл 12 брейк-пойнтов. Определенное напряжение все-таки было, во втором сете соперник вполне мог перевести игру в третью партию.

    В первом матче Зверев разгромил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:0.

    Томпсон

    Джордан впервые в сезоне выиграл три матча подряд. Один из них превратился в настоящее шоу.

    В четвертьфинале австралиец одержал волевую победу над Алексом Микельсеном, который перед этим спокойно обыграл Алекса Де Минора.

    Томпсону тоже было невероятно тяжело в матче с 19-летним американцем — 0:6, 7:6, 7:5.

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    Во втором сете Томпсон сначала уступал 1:4 (15:40), а потом спас три матчбола. В решающей партии Микельсен не смог подать на матч при счете 5:4.

    В предыдущих раундах 40-я ракетка мира выиграл у мексиканца Эрнесто Эскобедо и американца Эмилио Навы.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Томпсона букмекеры предлагают за 4.20.

    Прогноз: в прошлом году Саша проиграл Джордану на турнире в Токио — 3:6, 4:6. Это был один из тех матчей, который напомнил, что австралийца нельзя недооценивать. В январе в этом лично убедился и Рафаэль Надаль. В общем, немец прекрасно понимает, что здесь нельзя расслабляться.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 2.02.

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    Зверев — Томпсон: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. Прогнозы на теннис. Зверев снова проиграет Томпсону?
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