Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Джордана Томпсона в полуфинале турнира в мексиканском Лос-Кабосе. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 07:00 мск. Зверев — Томпсон: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Саша на этой неделе проводит первый турнир после Открытого чемпионата Австралии. Судя по всему, ему удалось хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Пока что немецкий теннисист не проиграл ни сета в Лос-Кабосе.

В четвертьфинале Зверев одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:3, 6:4.

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Но здесь также стоит отметить, что бывшая вторая ракетка мира отыграл 12 брейк-пойнтов. Определенное напряжение все-таки было, во втором сете соперник вполне мог перевести игру в третью партию.

В первом матче Зверев разгромил японца Есихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:0.

Томпсон

Джордан впервые в сезоне выиграл три матча подряд. Один из них превратился в настоящее шоу.

В четвертьфинале австралиец одержал волевую победу над Алексом Микельсеном, который перед этим спокойно обыграл Алекса Де Минора.

Томпсону тоже было невероятно тяжело в матче с 19-летним американцем — 0:6, 7:6, 7:5.

Во втором сете Томпсон сначала уступал 1:4 (15:40), а потом спас три матчбола. В решающей партии Микельсен не смог подать на матч при счете 5:4.

В предыдущих раундах 40-я ракетка мира выиграл у мексиканца Эрнесто Эскобедо и американца Эмилио Навы.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.23, победу Томпсона букмекеры предлагают за 4.20.

Прогноз: в прошлом году Саша проиграл Джордану на турнире в Токио — 3:6, 4:6. Это был один из тех матчей, который напомнил, что австралийца нельзя недооценивать. В январе в этом лично убедился и Рафаэль Надаль. В общем, немец прекрасно понимает, что здесь нельзя расслабляться.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 2.02.