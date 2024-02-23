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    Меньшик — Монфис. Ставка (к. 1.93) и прогноз на турнир в Дохе 23 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Меньшик — Монфис
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    Гаэль Монфис
    Француз Гаэль Монфис сыграет против чеха Якуба Меньшика в полуфинале турнира в Дохе (Катар). Матч пройдет 23 февраля, начало — в 19:30 мск. Меньшик — Монфис: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Меньшик

    Якуб стал автором самой мощной сенсации на этой неделе, выиграв в четвертьфинале у Андрея Рублева.

    Самое интересное, что для победы над главным фаворитом турнира ему хватило двух сетов — 6:4, 7:6.

    При этом здесь стоит отметить, что россиянин провел матч на очень хорошем уровне, но 18-летний Меньшик играл еще лучше.

    Меньшик впервые в карьере выиграл у соперника из топ-5. На следующей неделе он дебютирует в топ-100.

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    В предыдущих раундах Якуб выиграл у испанца Алехандро Давидовича-Фокины и британца Энди Маррея (7:6, 6:7, 7:6).

    Монфис

    Гаэль, как и Якуб, тоже впервые в сезоне выиграл три матча подряд на уровне основной сетки ATP.

    Надо признать, француз приятно удивляет на этой неделе. И не только игрой, но и своей физической формой.

    В четвертьфинале Монфис одержал уверенную победу над Юго Эмбером. Вопреки ожиданиям, до серьезной борьбы здесь так и не дошло — 6:2, 6:4.

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    Монфис воспользовался, прежде всего, ошибками соотечественника. Бывшая шестая ракетка мира реализовал пять брейк-пойнтов.

    В предыдущих матчах 37-летний Монфис выиграл у нидерландца Ботика ван де Зандшульпа и китайца Чжичжэня Чжана.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Меньшика в этом матче можно поставить за 2.08, победу Монфиса букмекеры предлагают за 1.75.

    Прогноз: несмотря на то, что Якуб действительно впечатлил и игрой, и результатами, мы все-таки склоняемся к тому, что в этом матче ему будет сложно остановить атлетичного француза, который снова находится в оптимальной форме.

    Рекомендуемая ставка: победа Монфиса с форой по геймам (-1,5) за 1.93.

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    Меньшик — Монфис: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 23.02.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Монфис остановить обидчика Рублева?
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