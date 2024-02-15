ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах Хаби АлонсоНазло Каррагеру. Пять причин, по которым Хаби Алонсо не подходит «Ливерпулю» «Милан»«Милан» — «Ренн». Онлайн
  • 10:52
    • Рублев победил Оже-Альяссима во втором круге турнира в Роттердаме
    Все новости спорта

    Руусувуори возьмет реванш у Штруффа?

    Штруфф — Руусувуори. Ставка (к. 1.91) и прогноз на турнир в Роттердаме 15 февраля 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Ян-Леннард Штруфф Прогнозы на Эмиль Руусувуори Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Штруфф — Руусувуори
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Руусувуори
    Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. Штруфф — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    У Яна-Леннарда в первом раунде был матч-триллер против Алехандро Давидовича-Фокины. Здесь достаточно взглянуть на счет — 4:6, 7:6, 7:6.

    Во второй и третьей партиях немецкого теннисиста спасла уверенная игра на подаче. На этом отрезке он отдал испанцу на первом мячей лишь семь очков.

    Оба тай-брейк Штруфф тоже провел на удивление уверенно, сумев избежать серьезных ошибок.

    В новом сезоне Штруфф пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Также стоит отметить, что он впервые в карьере прошел раунд на турнире в Роттердаме.

    Руусувуори

    Эмиль на старте турнира остановил Юго Эмбера, который на прошлой неделе выиграл титул в Марселе.

    Французу, по всей видимости, все-таки не хватило эмоций на встречу с финским теннисистом после неожиданной победы на домашнем турнире.

    Руусувуори дожал 18-ю ракетку мира в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3. В решающей партии соперник вел с брейком, но в итоге Эмиль совершил камбэк, сумев взять на приеме сразу два гейма.

    Все прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Руусувуори в этом году пока что остается выход в финал турнира в Гонконге.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.60, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В прошлом году Ян-Леннард обыграл Эмиля в квалификации турнира в Монте-Карло. В том матче немец забрал третий сет со счетом 6:0.

    Скорее всего, им снова понадобится дополнительная партия. При этом финна здесь все-таки сложно назвать фаворитом.

    Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Димитров — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Шевченко — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Павлюченкова — Коллинс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сочи — Нефтчи Фергана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Навбахор — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Сепахан — Аль-Хиляль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Мольде — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Штруфф — Руусувуори: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 15.02.2024. Прогнозы на теннис. Руусувуори возьмет реванш у Штруффа?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры