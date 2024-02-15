Немец Ян-Леннард Штруфф сыграет против финна Эмиля Руусувуори во втором круге турнира в Роттердаме (Нидерланды). Матч пройдет 15 февраля, начало — в 23:00 мск. Штруфф — Руусувуори: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

У Яна-Леннарда в первом раунде был матч-триллер против Алехандро Давидовича-Фокины. Здесь достаточно взглянуть на счет — 4:6, 7:6, 7:6.

Во второй и третьей партиях немецкого теннисиста спасла уверенная игра на подаче. На этом отрезке он отдал испанцу на первом мячей лишь семь очков.

Оба тай-брейк Штруфф тоже провел на удивление уверенно, сумев избежать серьезных ошибок.

В новом сезоне Штруфф пока ни разу не выигрывал больше одного матча. Также стоит отметить, что он впервые в карьере прошел раунд на турнире в Роттердаме.

Руусувуори

Эмиль на старте турнира остановил Юго Эмбера, который на прошлой неделе выиграл титул в Марселе.

Французу, по всей видимости, все-таки не хватило эмоций на встречу с финским теннисистом после неожиданной победы на домашнем турнире.

Руусувуори дожал 18-ю ракетку мира в третьем сете — 7:6, 4:6, 6:3. В решающей партии соперник вел с брейком, но в итоге Эмиль совершил камбэк, сумев взять на приеме сразу два гейма.

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Лучшим результатом Руусувуори в этом году пока что остается выход в финал турнира в Гонконге.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.60, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.50.

В прошлом году Ян-Леннард обыграл Эмиля в квалификации турнира в Монте-Карло. В том матче немец забрал третий сет со счетом 6:0.

Скорее всего, им снова понадобится дополнительная партия. При этом финна здесь все-таки сложно назвать фаворитом.

Ставка — тотал геймов больше 23,0 за 1.91.