Россиянка Анастасия Потапова сыграет против итальянки Элизабетты Коччаретто во втором круге турнира в австрийском Линце. Матч пройдет 1 февраля, начало — в 20:30 мск. Потапова — Коччаретто: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Потапова

Анастасия в первом раунде одержала победу над бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани — 6:4, 6:3.

С учетом того, что 36-летняя итальянка уже давно не показывает свой лучший теннис, этот результат не стоит переоценивать.

В середине января Потапова проиграла словенке Кайе Юван (1:6, 4:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Несмотря на то, что Анастасия входит в топ-30, нельзя сказать, что это поражение стало неприятным сюрпризом. Подобные сбои у нее случаются регулярно.

Также стоит отметить, что Потапова — действующая чемпионка турнира в Линце. На этой неделе ей предстоит защищать 500 очков.

Коччаретто

Элизабетта на старте турнира разгромила соотечественницу Лукрецию Стефанини — 6:2, 6:0.

Единственный примечательный момент заключается в том, что соперница оба своих гейма взяла на приеме.

На Australian Open Коччаретто проиграла во втором круге американке Эмме Наварро (6:4, 3:6, 3:6).

Все прогнозы на теннис

Еще одной неудачей стало поражение от Юлии Путинцевой в первом круге турнира в австралийском Хобарте. Настя взяла первый сет со счетом 6:0, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк.

Прогноз и ставка

На Потапову в этом матче можно поставить за 1.50, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.60.

В прошлом году Анастасия обыграла итальянку на турнире в Риме — 6:4, 6:4. Но еще в одном матче она уступила Элизабетте со счетом 2:6, 1:6 в Гвадалахаре.

Скорее всего, в предстоящем матче будет серьезная борьба. Нельзя исключать в том числе сценарий, при котором теннисисткам понадобится третий сет.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.