Потапова
Анастасия в первом раунде одержала победу над бывшей пятой ракеткой мира Сарой Эррани — 6:4, 6:3.
С учетом того, что 36-летняя итальянка уже давно не показывает свой лучший теннис, этот результат не стоит переоценивать.
В середине января Потапова проиграла словенке Кайе Юван (1:6, 4:6) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Несмотря на то, что Анастасия входит в топ-30, нельзя сказать, что это поражение стало неприятным сюрпризом. Подобные сбои у нее случаются регулярно.
Также стоит отметить, что Потапова — действующая чемпионка турнира в Линце. На этой неделе ей предстоит защищать 500 очков.
Коччаретто
Элизабетта на старте турнира разгромила соотечественницу Лукрецию Стефанини — 6:2, 6:0.
Единственный примечательный момент заключается в том, что соперница оба своих гейма взяла на приеме.
На Australian Open Коччаретто проиграла во втором круге американке Эмме Наварро (6:4, 3:6, 3:6).
Еще одной неудачей стало поражение от Юлии Путинцевой в первом круге турнира в австралийском Хобарте. Настя взяла первый сет со счетом 6:0, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк.
Прогноз и ставка
На Потапову в этом матче можно поставить за 1.50, победу Коччаретто букмекеры предлагают за 2.60.
В прошлом году Анастасия обыграла итальянку на турнире в Риме — 6:4, 6:4. Но еще в одном матче она уступила Элизабетте со счетом 2:6, 1:6 в Гвадалахаре.
Скорее всего, в предстоящем матче будет серьезная борьба. Нельзя исключать в том числе сценарий, при котором теннисисткам понадобится третий сет.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.92.