Испанец Карлос Алькарас сыграет против немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 24 января, начало — в 12:45 мск. Зверев — Алькарас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Зверев

Уже Саши был не самый простой путь до четвертьфинала. На этом турнире он стал участником уже двух матчей с решающим тай-брейком.

В четвертом круге немецкий теннисист выиграл у Кэмерона Норри — 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6.

Это был сложнейший четырехчасовой матч, в течение которого британец постоянно старался играть максимально агрессивно.

Но в ключевой момент — на тай-брейке пятого сета — Зверев действительно был лучше. Мощная первая подача все-таки играет большую роль в таких ситуациях.

Еще один пятисетовый матч Зверев провел во втором круге против Лукаша Кляйна. Словак был очень близок к победе над бывшей второй ракеткой мира, но тоже перенервничал на решающем тай-брейке.

Алькарас

У Карлоса пока не было ни одной стрессовой ситуации на этом турнире. Все четыре предыдущих матча получились чересчур простыми.

Разве что во втором круге против Лоренцо Сонего пришлось слегка понервничать. Итальянец забрал второй сет, а в четвертом дрогнул только на тай-брейке.

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В остальных матчах соперники неплохо огрызались только в отдельных геймах. В четвертом круге Алькарас выиграл у Миомира Кецмановича — 6:4, 6:4, 6:0.

Китаец Цзюньчэн Шан и вовсе решил сняться после двух провальных сетов. Для испанца все эти матчи были всего лишь разминкой.

Прогноз и ставка

На Зверева в этом матче можно поставить за 5.10, победу Алькараса букмекеры предлагают за 1.24.

В прошлом году Карлос обыграл Сашу в Мадриде и на US Open. В обоих случаях немец был не в лучшем физическом состоянии, в отличие от Итогового турнира, на котором он одержал волевую победу над испанцем.

Сейчас тоже многое будет зависеть от состояния Зверева. Если он успеет восстановиться, у Алькараса будут проблемы.

Ставка — тотал геймов больше 38,5 за 2.07. Зверев способен стать непреодолимым препятствием для одного из главных фаворитов турнира.