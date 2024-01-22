Белоруска Виктория Азаренко сыграет против украинки Даяны Ястремской в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 04:00 мск. Азаренко — Ястремская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Азаренко

Виктория в третьем раунде остановила Алену Остапенко, которую называли чуть ли не скрытой фавориткой турнира.

Но в итоге бывшая первая ракетка мира спокойно обыграла теннисистку из Латвии в двух сетах — 6:1, 7:5.

Перед этим 34-летняя Азаренко остановила талантливую датчанку Клару Таусон — 6:4, 3:6, 6:2.

В первом матче у двукратной чемпионки Australian Open тоже была не самая простая соперница — итальянка Камила Джорджи (6:1, 4:6, 6:3).

В прошлом году Азаренко дошла в Мельбурне до полуфинала.

Ястремская

Даяна тем временем впервые с 2019 года вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

Более того, украинка — одна из двух теннисисток из квалификации, которым удалось добраться до четвертого круга. Это всего лишь четвертый случай в истории австралийского мэйджора.

Ястремская уже в первом круге преподнесла сенсация, разгромив чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову — 6:1, 6:2.

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Потом была не менее уверенная победа над представительницей Франции Варварой Грачевой — 6:3, 6:2.

В третьем раунде 23-летняя Ястремская остановила американку Эмму Наварро — 6:2, 2:6, 6:1.

Прогноз и ставка

На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Ястремской букмекеры предлагают за 3.34.

В прошлом году у Виктории был непростой матч против украинки в Гвадалахаре. Белоруска выиграла в двух сетах, но сопротивление было серьезным — 6:4, 7:6.

Вполне вероятно, что Ястремская на этот раз переведет игру в третий сет, но ей вряд ли удастся остановить бывшую первую ракетку мира.

Ставка — победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.28.