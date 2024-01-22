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    Азаренко дожмет Ястремскую в третьем сете?

    Азаренко — Ястремская. Ставка (к. 3.28) и прогноз на Australian Open 22 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Азаренко — Ястремская
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    Виктория Азаренко
    Белоруска Виктория Азаренко сыграет против украинки Даяны Ястремской в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 22 января, начало — в 04:00 мск. Азаренко — Ястремская: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 22 Января 2024 года

    Азаренко

    Виктория в третьем раунде остановила Алену Остапенко, которую называли чуть ли не скрытой фавориткой турнира.

    Но в итоге бывшая первая ракетка мира спокойно обыграла теннисистку из Латвии в двух сетах — 6:1, 7:5.

    Перед этим 34-летняя Азаренко остановила талантливую датчанку Клару Таусон — 6:4, 3:6, 6:2.

    В первом матче у двукратной чемпионки Australian Open тоже была не самая простая соперница — итальянка Камила Джорджи (6:1, 4:6, 6:3).

    В прошлом году Азаренко дошла в Мельбурне до полуфинала.

    Ястремская

    Даяна тем временем впервые с 2019 года вышла во вторую неделю на турнире «Большого шлема».

    Более того, украинка — одна из двух теннисисток из квалификации, которым удалось добраться до четвертого круга. Это всего лишь четвертый случай в истории австралийского мэйджора.

    Ястремская уже в первом круге преподнесла сенсация, разгромив чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову — 6:1, 6:2.

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    Потом была не менее уверенная победа над представительницей Франции Варварой Грачевой — 6:3, 6:2.

    В третьем раунде 23-летняя Ястремская остановила американку Эмму Наварро — 6:2, 2:6, 6:1.

    Прогноз и ставка

    На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.33, победу Ястремской букмекеры предлагают за 3.34.

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    В прошлом году у Виктории был непростой матч против украинки в Гвадалахаре. Белоруска выиграла в двух сетах, но сопротивление было серьезным — 6:4, 7:6.

    Вполне вероятно, что Ястремская на этот раз переведет игру в третий сет, но ей вряд ли удастся остановить бывшую первую ракетку мира.

    Ставка — победа Азаренко + тотал геймов больше 18,5 за 2.05.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 3.28.

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    Азаренко — Ястремская: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.01.2024. Прогнозы на теннис. Азаренко дожмет Ястремскую в третьем сете?
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