Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Люки Ван Аша в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 05:30 мск. Ван Аш — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Ван Аш

Люка впервые в карьере выиграл два матча в основной сетке турнира «Большого шлема».

До сих пор его лучшим результатом на турнирах такого уровня был выход во второй круг Ролан Гаррос.

В Мельбурне Ван Аш начал с волевой победы над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 3:6, 6:3, 6:3.

После этого 19-летний француз преподнес мини-сенсацию, остановив итальянца Лоренцо Музетти. В этом матче он тоже дожал соперника в пятом сете — 6:3, 3:6, 6:7, 6:3, 6:0.

Циципас

У Стефаноса во втором раунде был тяжелейший матч против Джордана Томпсона — 4:6, 7:6, 6:2, 7:6.

Кроме третьего сета, все остальные получились тяжелейшими. В четвертой партии грек отыграл четыре сетбола.

Но содержание матча не стало сюрпризом, Томпсон действительно не такой простой соперник, как многие могли подумать. Именно этот австралиец испортил недавнее возвращение Рафаэля Надаля.

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Также можно отметить, что Циципас неплохо готов к турниру. Правда, пока сложно сказать, сможет ли он защитить очки, заработанные в прошлом году в Мельбурне за выход в финал.

Прогноз и ставка

На Ван Аша в этом матче можно поставить за 4.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.19.

Если у Стефаноса не будет проблем на подаче, вполне вероятно, что ему хватит трех сетов для победы над талантливым французом.

Ставка — победа Циципаса в трех сетах за 2.28.