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    У Циципаса будут проблемы в матче с Ван Ашем?

    Ван Аш — Циципас. Ставка (к. 2.28) и прогноз на Australian Open 19 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван Аш — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против француза Люки Ван Аша в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 05:30 мск. Ван Аш — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Ван Аш

    Люка впервые в карьере выиграл два матча в основной сетке турнира «Большого шлема».

    До сих пор его лучшим результатом на турнирах такого уровня был выход во второй круг Ролан Гаррос.

    В Мельбурне Ван Аш начал с волевой победы над австралийцем Джеймсом Даквортом — 6:7, 6:3, 3:6, 6:3, 6:3.

    После этого 19-летний француз преподнес мини-сенсацию, остановив итальянца Лоренцо Музетти. В этом матче он тоже дожал соперника в пятом сете — 6:3, 3:6, 6:7, 6:3, 6:0.

    Циципас

    У Стефаноса во втором раунде был тяжелейший матч против Джордана Томпсона — 4:6, 7:6, 6:2, 7:6.

    Кроме третьего сета, все остальные получились тяжелейшими. В четвертой партии грек отыграл четыре сетбола.

    Но содержание матча не стало сюрпризом, Томпсон действительно не такой простой соперник, как многие могли подумать. Именно этот австралиец испортил недавнее возвращение Рафаэля Надаля.

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    Также можно отметить, что Циципас неплохо готов к турниру. Правда, пока сложно сказать, сможет ли он защитить очки, заработанные в прошлом году в Мельбурне за выход в финал.

    Прогноз и ставка

    На Ван Аша в этом матче можно поставить за 4.70, победу Циципаса букмекеры предлагают за 1.19.

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    Если у Стефаноса не будет проблем на подаче, вполне вероятно, что ему хватит трех сетов для победы над талантливым французом.

    Ставка — победа Циципаса в трех сетах за 2.28.

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    Ван Аш — Циципас: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 19.01.2024. Прогнозы на теннис. У Циципаса будут проблемы в матче с Ван Ашем?
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