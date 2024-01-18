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    Коккинакис остановит Димитрова?

    Димитров -Коккинакис. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Australian Open 18 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Димитров -Коккинакис
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    Григор Димитров
    Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 08:00 мск. Димитров -Коккинакис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Димитров

    Григор в первом раунде одердал волевую победу над Мартоном Фучовичем — 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.

    Венгерский теннисист все-таки забрал одну партию. Более того, в начале второго сета он повел с брейка, но после этого болгарин уже включился по-настоящему.

    Димитров продлил победную серию до шести матчей. В начале января он выиграл турнир в Брисбене, взяв первый титул с ноября 2017 года.

    Осенью бывшая третья ракетка мира дошел до финала на «Мастерсе» в Париже и до полуфинала в Шанхае. Похоже, что ему удалось сохранить эту форму.

    Коккинакис

    Танаси тем временем стал участником, возможно, главного триллера на старте турнира.

    В первом круге домашнего мэйджора австралиец дожал на решающем тай-брейке австрийца Себастьяна Офнера — 7:6, 2:6, 6:7, 6:1, 7:6.

    В решающем себе оба теннисиста шикарно держали подачу, но у Коккинакиса, в конце концов, нервная система оказалась крепче, чем у соперника, не выдержавшего напряжения на тай-брейке.

    Все прогнозы на Australian Open

    В предыдущих сезонах Коккинакис ни разу не выигрывал в Мельбурне больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 5.50.

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    Подача — единственное серьезное оружие австралийца. Но и она очень часто не работает, поэтому интрига здесь минимальная.

    Ставка — победа Димитрова в трех сетах за 2.11.

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    Димитров -Коккинакис: прогноз, ставка (2.11), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на теннис. Коккинакис остановит Димитрова?
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