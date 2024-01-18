Болгарин Григор Димитров сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 18 января, начало — в 08:00 мск. Димитров -Коккинакис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Димитров

Григор в первом раунде одердал волевую победу над Мартоном Фучовичем — 4:6, 6:3, 7:6, 6:2.

Венгерский теннисист все-таки забрал одну партию. Более того, в начале второго сета он повел с брейка, но после этого болгарин уже включился по-настоящему.

Димитров продлил победную серию до шести матчей. В начале января он выиграл турнир в Брисбене, взяв первый титул с ноября 2017 года.

Осенью бывшая третья ракетка мира дошел до финала на «Мастерсе» в Париже и до полуфинала в Шанхае. Похоже, что ему удалось сохранить эту форму.

Коккинакис

Танаси тем временем стал участником, возможно, главного триллера на старте турнира.

В первом круге домашнего мэйджора австралиец дожал на решающем тай-брейке австрийца Себастьяна Офнера — 7:6, 2:6, 6:7, 6:1, 7:6.

В решающем себе оба теннисиста шикарно держали подачу, но у Коккинакиса, в конце концов, нервная система оказалась крепче, чем у соперника, не выдержавшего напряжения на тай-брейке.

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В предыдущих сезонах Коккинакис ни разу не выигрывал в Мельбурне больше одного матча.

Прогноз и ставка

На Димитрова в этом матче можно поставить за 1.15, победу Коккинакиса букмекеры предлагают за 5.50.

Подача — единственное серьезное оружие австралийца. Но и она очень часто не работает, поэтому интрига здесь минимальная.

Ставка — победа Димитрова в трех сетах за 2.11.