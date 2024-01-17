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    Циципас снова проиграет Томпсону?

    Томпсон — Циципас. Ставка (к. 2.20) и прогноз на Australian Open 17 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Томпсон — Циципас
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против австралийца Джордана Томпсона во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Томпсон — Циципас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Томпсон

    Джордан вышел во второй круг на домашнем мэйджоре впервые с 2020 года.

    Томпсон одержал тяжелейшую победу над соотечественником Александром Вукичем — 3:6, 7:6, 6:2, 3:6, 6:4.

    Ключевым моментом стал тай-брейк второй партии. Вряд ли Джордан отыгрался бы с 0-2 по сетам. В решающем сете соперник не взял свою подачу при счете 4:5.

    В новом сезоне Томпсон пока что запомнился яркой победой над Рафаэлем Надалем на турнире в Брисбене. Это был очень элитный камбэк — 5:7, 7:6, 6:3.

    Циципас

    Стефанос в первом раунде одержал волевую победу над Зизу Бергсом — 5:7, 6:1, 6:1, 6:3.

    После небольшого сбоя в первом сете грек уверенно забрал следующие три партии, в которых у бельгийца почти не было шансов на приеме.

    В целом для первого матча Циципас показал очень даже неплохой теннис, несмотря на то, что выиграть в трех сетах все-таки не получилось.

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    Также важно отметить, что Циципас, похоже, успел полностью восстановиться после травмы спины. Эта проблема очень беспокоила его в конце прошлого сезона.

    Прогноз и ставка

    На Томпсона в этом матче можно поставить за 4.90, победу Циципаса в этом матче букмекеры предлагают за 1.19.

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    Австралиец порой играет на очень высоком уровне. В этом можно было убедить в его недавнем матче с Надалем. Но проблема в том, что Томпсону не удается регулярно показывать такой теннис.

    Но также нельзя не отметить, что в прошлом году Стефанос уступил Джордана в Индиан-Уэллсе — 7:6, 4:6, 7:6. Повторить будет сложно.

    Ставка — победа Циципаса + тотал сетов больше 3,5 за 2.20.

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    Томпсон — Циципас: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на теннис. Циципас снова проиграет Томпсону?
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