Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Попырин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Джокович

У Новака в первом раунде был невероятно эмоциональный матч против Дино Прижмича, о котором до этого многие даже не слышали.

Джокович дожал талантливого хорвата только в четвертом сете — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

От смелости и уровня игры 18-летнего Прижмича в шоке были не только зрители, но и Новак, который явно не ожидал столь дерзкого сопротивления.

Но проблема, как обычно, была не только в сопернике. Из-за простуды первая ракетка мира был не в лучшем физическом состоянии, и это было заметно.

Четыре часа на корте уже в первом матче — у Джоковича давно не было такого сложного старта.

Попырин

Алексей начал домашний мэйджор с уверенной победы над соотечественником Марком Полмансом — 6:3, 7:6, 6:2.

Попырин не отдал ни гейма на подаче, при этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.

Все прогнозы на Australian Open

В начале января представитель Австралии выиграл один матч в Брисбене. После победы над Кристофером О`Коннеллом его остановил Роман Сафиуллин (7:6, 4:6, 7:6).

В прошлом году Попырин выиграл в Мельбурне два матча.

Прогноз и ставка

Букмекеры снова уверены, что Джокович легко выйдет в следующий раунд. На Попырина можно поставить за 18.00.

Независимо от того, что было в предыдущем раунде, австралиец тоже способен взять хотя бы сет. У Попырина отличная подача, поэтому Новака ждут непростые геймы на приеме.

Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 3,5 за 2.78.