Джокович
У Новака в первом раунде был невероятно эмоциональный матч против Дино Прижмича, о котором до этого многие даже не слышали.
Джокович дожал талантливого хорвата только в четвертом сете — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.
От смелости и уровня игры 18-летнего Прижмича в шоке были не только зрители, но и Новак, который явно не ожидал столь дерзкого сопротивления.
Но проблема, как обычно, была не только в сопернике. Из-за простуды первая ракетка мира был не в лучшем физическом состоянии, и это было заметно.
Четыре часа на корте уже в первом матче — у Джоковича давно не было такого сложного старта.
Попырин
Алексей начал домашний мэйджор с уверенной победы над соотечественником Марком Полмансом — 6:3, 7:6, 6:2.
Попырин не отдал ни гейма на подаче, при этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.
Все прогнозы на Australian Open
В начале января представитель Австралии выиграл один матч в Брисбене. После победы над Кристофером О`Коннеллом его остановил Роман Сафиуллин (7:6, 4:6, 7:6).
В прошлом году Попырин выиграл в Мельбурне два матча.
Прогноз и ставка
Букмекеры снова уверены, что Джокович легко выйдет в следующий раунд. На Попырина можно поставить за 18.00.
Независимо от того, что было в предыдущем раунде, австралиец тоже способен взять хотя бы сет. У Попырина отличная подача, поэтому Новака ждут непростые геймы на приеме.
Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 3,5 за 2.78.