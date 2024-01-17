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    Джокович проиграет во втором круге Australian Open?

    Джокович — Попырин. Ставка (к. 2.78) и прогноз на Australian Open 17 января 2024 года

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    Новак Джокович
    Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Алексея Попырина во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 12:30 мск. Джокович — Попырин: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Джокович

    У Новака в первом раунде был невероятно эмоциональный матч против Дино Прижмича, о котором до этого многие даже не слышали.

    Джокович дожал талантливого хорвата только в четвертом сете — 6:2, 6:7, 6:3, 6:4.

    От смелости и уровня игры 18-летнего Прижмича в шоке были не только зрители, но и Новак, который явно не ожидал столь дерзкого сопротивления.

    Но проблема, как обычно, была не только в сопернике. Из-за простуды первая ракетка мира был не в лучшем физическом состоянии, и это было заметно.

    Четыре часа на корте уже в первом матче — у Джоковича давно не было такого сложного старта.

    Попырин

    Алексей начал домашний мэйджор с уверенной победы над соотечественником Марком Полмансом — 6:3, 7:6, 6:2.

    Попырин не отдал ни гейма на подаче, при этом у соперника было лишь три брейк-пойнта.

    Все прогнозы на Australian Open

    В начале января представитель Австралии выиграл один матч в Брисбене. После победы над Кристофером О`Коннеллом его остановил Роман Сафиуллин (7:6, 4:6, 7:6).

    В прошлом году Попырин выиграл в Мельбурне два матча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры снова уверены, что Джокович легко выйдет в следующий раунд. На Попырина можно поставить за 18.00.

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    Независимо от того, что было в предыдущем раунде, австралиец тоже способен взять хотя бы сет. У Попырина отличная подача, поэтому Новака ждут непростые геймы на приеме.

    Ставка — победа Джоковича + тотал геймов больше 3,5 за 2.78.

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    Джокович — Попырин: прогноз, ставка (2.78), статистика, коэффициенты матча 17.01.2024. Прогнозы на теннис. Джокович проиграет во втором круге Australian Open?
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