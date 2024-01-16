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    Сможет ли Рууд пройти первый круг в Мельбурне?

    Рамос — Рууд. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 16 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Рамос — Рууд
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Альберта Рамоа в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Рамос — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 16 Января 2024 года

    Рамос

    Альберт 13-й год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.

    Более того, благодаря тому, что он по-прежнему в топ-100, испанцу даже не пришлось участвовать в квалификации.

    Правда, сам факт участия в турнире, скорее всего, снова останется главным достижением Рамоса, который после 2018 года не выиграл ни одного матча в Мельбурне.

    В новом сезоне 35-летний Рамос пока не провел ни одного матча. Он, как обычно, ждет начала грунтовых турниров в Южной Америке.

    Рууд

    Каспер на этот раз провел полноценную предсезонку, благодаря чему, похоже, отлично подготовился к первому большому турниру.

    В начале января норвежец выиграл три матча в рамках командного турнира United Cup.

    Рууд не отдал ни сета Таллону Грикспору, Борне Чоричу и Адриану Маннарино. Похоже, он очень мотивирован вернуться в топ-10.

    Все прогнозы на Australian Open

    На неделе перед австралийским мэйджором бывшая вторая ракетка мира проиграл Яннику Синнеру (2:6, 3:6) на выставочном турнире в Коойонге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены, что Рууд спокойно выйдет в следующий раунд. На Рамоса в этом матче можно поставить за 13.75.

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    Каспер проиграл четыре из семи предыдущих матчей против испанца. Но во всех случаях Альберт побеждал норвежца на грунте. На харде у Рамоса нет шансов на успех в игре против финалиста US Open-2022.

    Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-8,5) за 1.92.

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    Рамос — Рууд: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 16.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рууд пройти первый круг в Мельбурне?
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