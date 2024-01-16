Рамос
Альберт 13-й год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.
Более того, благодаря тому, что он по-прежнему в топ-100, испанцу даже не пришлось участвовать в квалификации.
Правда, сам факт участия в турнире, скорее всего, снова останется главным достижением Рамоса, который после 2018 года не выиграл ни одного матча в Мельбурне.
В новом сезоне 35-летний Рамос пока не провел ни одного матча. Он, как обычно, ждет начала грунтовых турниров в Южной Америке.
Рууд
Каспер на этот раз провел полноценную предсезонку, благодаря чему, похоже, отлично подготовился к первому большому турниру.
В начале января норвежец выиграл три матча в рамках командного турнира United Cup.
Рууд не отдал ни сета Таллону Грикспору, Борне Чоричу и Адриану Маннарино. Похоже, он очень мотивирован вернуться в топ-10.
Все прогнозы на Australian Open
На неделе перед австралийским мэйджором бывшая вторая ракетка мира проиграл Яннику Синнеру (2:6, 3:6) на выставочном турнире в Коойонге.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверены, что Рууд спокойно выйдет в следующий раунд. На Рамоса в этом матче можно поставить за 13.75.
Каспер проиграл четыре из семи предыдущих матчей против испанца. Но во всех случаях Альберт побеждал норвежца на грунте. На харде у Рамоса нет шансов на успех в игре против финалиста US Open-2022.
Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-8,5) за 1.92.