Норвежец Каспер Рууд сыграет против испанца Альберта Рамоа в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 16 января в Мельбурне, начало — в 03:00 мск. Рамос — Рууд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Рамос

Альберт 13-й год подряд сыграет в основной сетке австралийского мэйджора.

Более того, благодаря тому, что он по-прежнему в топ-100, испанцу даже не пришлось участвовать в квалификации.

Правда, сам факт участия в турнире, скорее всего, снова останется главным достижением Рамоса, который после 2018 года не выиграл ни одного матча в Мельбурне.

В новом сезоне 35-летний Рамос пока не провел ни одного матча. Он, как обычно, ждет начала грунтовых турниров в Южной Америке.

Рууд

Каспер на этот раз провел полноценную предсезонку, благодаря чему, похоже, отлично подготовился к первому большому турниру.

В начале января норвежец выиграл три матча в рамках командного турнира United Cup.

Рууд не отдал ни сета Таллону Грикспору, Борне Чоричу и Адриану Маннарино. Похоже, он очень мотивирован вернуться в топ-10.

Все прогнозы на Australian Open

На неделе перед австралийским мэйджором бывшая вторая ракетка мира проиграл Яннику Синнеру (2:6, 3:6) на выставочном турнире в Коойонге.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Рууд спокойно выйдет в следующий раунд. На Рамоса в этом матче можно поставить за 13.75.

Каспер проиграл четыре из семи предыдущих матчей против испанца. Но во всех случаях Альберт побеждал норвежца на грунте. На харде у Рамоса нет шансов на успех в игре против финалиста US Open-2022.

Ставка — победа Рууда с форой по геймам (-8,5) за 1.92.