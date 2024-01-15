Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Де Минор — Раонич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Де Минор

Первая половина января получилась просто сказачной для австралийца, от которого теперь ждут чего-то невероятного и на домашнем мэйджоре.

На недавнем командном турнире United Cup Алекс выиграл у Тейлора Фрица, Новака Джоковича и Александра Зверева.

Для победы над сербом Де Минору хватило двух сетов — 6:4, 6:4. Примечательно, что до этого матча Новак не проигрывал в Австралии шесть лет.

И вскоре после столь мощной серии Де Минор дебютировал в топ-10. Разумеется, внимания стало значительно больше, но Алекс утверждает, что вообще не обращает на всю эту суету.

Также стоит отметить, что на неделе перед Australian Open Де Минор обыграл Карлоса Алькараса в рамках выставочного матча.

Раонич

Милош попал в основную сетку по защищенному рейтингу, пока у него еще есть такая привилегия.

В текущем рейтинге бывшая третья ракетка мира пока находится только в четвертой сотне рейтинга.

Раонич вернулся в тур в середине прошлого года после двухлетнего перерыва. Его лучшим результатом стал выход в третий круг на домашнем «Мастерсе» в Торонто.

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На Открытом чемпионате США канадец проиграл в первом круге греку Стефаносу Циципасу, при этом не взяв ни сета.

В единственном матче в этом году Раонич обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:3) в рамках выставочного турнира в Коойонге.

Прогноз и ставка

На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.11, победу Раонича букмекеры предлагают за 6.50.

Австралиец выиграет, но ему вряд ли хватит трех сетов. Милош за счет своей подачи все-таки способен забрать хотя бы одну партию.

Ставка — победа Де Минора + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.