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    Справится ли Де Минор с подачей Раонича?

    Де Минор — Раонич. Ставка (к. 2.24) и прогноз на Australian Open 15 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Раонич
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против канадца Милоша Раонича в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 15 января в Мельбурне, начало — в 11:00 мск. Де Минор — Раонич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Теннис. Australian Open. Мужчины 15 Января 2024 года

    Де Минор

    Первая половина января получилась просто сказачной для австралийца, от которого теперь ждут чего-то невероятного и на домашнем мэйджоре.

    На недавнем командном турнире United Cup Алекс выиграл у Тейлора Фрица, Новака Джоковича и Александра Зверева.

    Для победы над сербом Де Минору хватило двух сетов — 6:4, 6:4. Примечательно, что до этого матча Новак не проигрывал в Австралии шесть лет.

    И вскоре после столь мощной серии Де Минор дебютировал в топ-10. Разумеется, внимания стало значительно больше, но Алекс утверждает, что вообще не обращает на всю эту суету.

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    • Также стоит отметить, что на неделе перед Australian Open Де Минор обыграл Карлоса Алькараса в рамках выставочного матча.

    Раонич

    Милош попал в основную сетку по защищенному рейтингу, пока у него еще есть такая привилегия.

    В текущем рейтинге бывшая третья ракетка мира пока находится только в четвертой сотне рейтинга.

    Раонич вернулся в тур в середине прошлого года после двухлетнего перерыва. Его лучшим результатом стал выход в третий круг на домашнем «Мастерсе» в Торонто.

    Все прогнозы на Australian Open

    На Открытом чемпионате США канадец проиграл в первом круге греку Стефаносу Циципасу, при этом не взяв ни сета.

    В единственном матче в этом году Раонич обыграл Фрэнсиса Тиафо (7:6, 6:3) в рамках выставочного турнира в Коойонге.

    Прогноз и ставка

    На Де Минора в этом матче можно поставить за 1.11, победу Раонича букмекеры предлагают за 6.50.

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    Австралиец выиграет, но ему вряд ли хватит трех сетов. Милош за счет своей подачи все-таки способен забрать хотя бы одну партию.

    Ставка — победа Де Минора + тотал сетов больше 3,5 за 2.24.

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    Де Минор — Раонич: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 15.01.2024. Прогнозы на теннис. Справится ли Де Минор с подачей Раонича?
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