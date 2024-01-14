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    Самсонова проиграет Анисимовой в первом круге Australian Open?

    Самсонова — Анисимова. Ставка (к. 1.94) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Самсонова — Анисимова
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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Аманды Анисимовой в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 06:30 мск. Самсонова — Анисимова: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Самсонова

    Людмила неожиданно стала главным разочарованием первых двух недель января.

    В первые дни месяца она провалила турнир в Брисбене. В первом же матче 13-я ракетка мира уступила Мирре Андреевой.

    При этом 16-летняя соотечественница отдала ей лишь три гейма — 2:6, 1:6.

    На неделе перед австралийским мэйджором Самсонова не выиграла ни одного матча в Аделаиде. Здесь ее сразу же остановила немка Лаура Зигемунд (4:6, 6:4, 6:4).

    К сожалению, это тот случай, когда больше расстраивают не результаты, а качество игры. В этом плане у Самсоновой всё было очень плохо в недавних матчах.

    Анисимова

    Аманда тем временем вернулась в тур после довольно большого перерыва.

    В мае прошлого года американка решила сделать паузу в карьере, чтобы поправить свое ментальное здоровье.

    Анисимова начала сезон в новозеландском Окленде. В первом матче бывшая 21-я ракетка мира выиграла у Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:4).

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    Но уже в следующем раунде Аманда без шансов уступила чешке Мари Боузковой, взяв лишь один гейм — 0:6, 1:6.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.88.

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    Обе девушки могут как разочаровать, так и приятно удивить. Поэтому здесь логично обойтись без ставок на исход.

    Можно лишь добавить, что Людмиле все-таки не повезло с соперницей, особенно с учетом того, что это только первый раунд. К слову, в прошлом году она уступила Аманде в Аделаиде.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.94.

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    Самсонова — Анисимова: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Самсонова проиграет Анисимовой в первом круге Australian Open?
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