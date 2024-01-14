Самсонова
Людмила неожиданно стала главным разочарованием первых двух недель января.
В первые дни месяца она провалила турнир в Брисбене. В первом же матче 13-я ракетка мира уступила Мирре Андреевой.
При этом 16-летняя соотечественница отдала ей лишь три гейма — 2:6, 1:6.
На неделе перед австралийским мэйджором Самсонова не выиграла ни одного матча в Аделаиде. Здесь ее сразу же остановила немка Лаура Зигемунд (4:6, 6:4, 6:4).
К сожалению, это тот случай, когда больше расстраивают не результаты, а качество игры. В этом плане у Самсоновой всё было очень плохо в недавних матчах.
Анисимова
Аманда тем временем вернулась в тур после довольно большого перерыва.
В мае прошлого года американка решила сделать паузу в карьере, чтобы поправить свое ментальное здоровье.
Анисимова начала сезон в новозеландском Окленде. В первом матче бывшая 21-я ракетка мира выиграла у Анастасии Павлюченковой (7:5, 6:4).
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Но уже в следующем раунде Аманда без шансов уступила чешке Мари Боузковой, взяв лишь один гейм — 0:6, 1:6.
Прогноз и ставка
На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.42, победу Анисимовой букмекеры предлагают за 2.88.
Обе девушки могут как разочаровать, так и приятно удивить. Поэтому здесь логично обойтись без ставок на исход.
Можно лишь добавить, что Людмиле все-таки не повезло с соперницей, особенно с учетом того, что это только первый раунд. К слову, в прошлом году она уступила Аманде в Аделаиде.
Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 21,5 за 1.94.