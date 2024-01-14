ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа» Кирилл КапризовТоп-10 хоккеистов НХЛ, которым следует начать новую главу в 2024 году «Челси» — «Фулхэм»«Челси» — «Фулхэм». Онлайн
  • 14:45
    • «Челси» — «Фулхэм»: стартовые составы на матч АПЛ
  • 13:27
    • Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
  • 12:23
    • «Локомотив» продлит контракт с Фассоном и еще одним защитником
  • 12:19
    • «Авангард» в гостях уверенно победил «Амур»
    Все новости спорта

    Сможет ли Чилич пройти первый круг на Australian Open?

    Марожан — Чилич. Ставка (к. 1.92) и прогноз на Australian Open 14 января 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Australian Open Прогнозы на ATP Прогнозы на Марин Чилич
    Прогноз и ставки на Марожан — Чилич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марин Чилич
    Хорват Марин Чилич сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Марожан — Чилич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Марожан

    Фабиан начал новый сезон в статусе игрока топ-70, благодаря чему попал сразу в осоновную сетку австралийского мэйджора.

    В прошлом году венгр не смог пройти квалификацию в Мельбурне, но с тех пор он добился существенного прогресса.

    Прорыв в первую сотню рейтинга начался после сенсационной победы над Карлосом Алькарасом в Риме.

    Осенью Марожан дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае и выиграл два матча на турнире в Софии.

    Но также стоит отметить, что 65-я ракетка мира не очень удачно выступил на недавних турнирах. В Гонконге Марожан не прошел первый круг, а в новозеландском Окленде после победы над Гаэлем Монфисом уступил во втором раунде Бену Шелтону.

    Чилич

    Марин совсем недавно вернулся в тур после травмы колена, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.

    Пока что хорват успел провести лишь два матча. Серьезные выводы пока рано делать, но есть подозрение, что он еще напомнит, что когда-то входил в топ-3.

    В Гонконге Чилич проиграл в первом круге Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 6:7, 6:7). Здесь ему конкретно не повезло — немец умудрился отыграть девять матчболов.

    Все прогнозы на Australian Open

    На неделе перед Australian Open Чилич выиграл у Энди Маррея (6:3, 7:5) в рамках выставочного матча в Коойонге.

    Прогноз и ставка

    На Марожана в этом матче можно поставить за 1.72, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.13.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Опыт, безусловно, имеет большое значение, но при этом надо учитывать, что Марину после большого перерыва будет сложно провести весь матч на высоком уровне в пятисетовом формате.

    Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.92.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.36
  • Прогноз на матч Австралия — Индия
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Автомобилист — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Ковентри — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Наполи — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Китай — Таджикистан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аугсбург — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.45
  • Прогноз на матч Кельн — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Унион Берлин
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальорка — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Марожан — Чилич: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 14.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Чилич пройти первый круг на Australian Open?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры