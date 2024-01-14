Хорват Марин Чилич сыграет против венгра Фабиана Марожана в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 14 января в Мельбурне, начало — в 04:30 мск. Марожан — Чилич: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Марожан

Фабиан начал новый сезон в статусе игрока топ-70, благодаря чему попал сразу в осоновную сетку австралийского мэйджора.

В прошлом году венгр не смог пройти квалификацию в Мельбурне, но с тех пор он добился существенного прогресса.

Прорыв в первую сотню рейтинга начался после сенсационной победы над Карлосом Алькарасом в Риме.

Осенью Марожан дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Шанхае и выиграл два матча на турнире в Софии.

Но также стоит отметить, что 65-я ракетка мира не очень удачно выступил на недавних турнирах. В Гонконге Марожан не прошел первый круг, а в новозеландском Окленде после победы над Гаэлем Монфисом уступил во втором раунде Бену Шелтону.

Чилич

Марин совсем недавно вернулся в тур после травмы колена, из-за которой пропустил весь прошлый сезон.

Пока что хорват успел провести лишь два матча. Серьезные выводы пока рано делать, но есть подозрение, что он еще напомнит, что когда-то входил в топ-3.

В Гонконге Чилич проиграл в первом круге Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 6:7, 6:7). Здесь ему конкретно не повезло — немец умудрился отыграть девять матчболов.

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На неделе перед Australian Open Чилич выиграл у Энди Маррея (6:3, 7:5) в рамках выставочного матча в Коойонге.

Прогноз и ставка

На Марожана в этом матче можно поставить за 1.72, победу Чилича букмекеры предлагают за 2.13.

Опыт, безусловно, имеет большое значение, но при этом надо учитывать, что Марину после большого перерыва будет сложно провести весь матч на высоком уровне в пятисетовом формате.

Ставка — тотал геймов больше 39,5 за 1.92.