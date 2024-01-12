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    Сможет ли Бублик остановить Дрэйпера?

    Дрэйпер — Бублик. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Аделаиде 12 января 2024 года

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    Александр Бублик
    Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против британца Джека Дрэйпера в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 11:30 мск. Дрэйпер — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Дрэйпер

    Джек на этой неделе, похоже, решил сходу подтвердить серьезность своих намерений. Ранее он заявил, что в этом году планирует осуществить прорыв в рейтинге.

    Судя по всему, британец готов к рывку. В первом матче он спокойно разобрался с аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 6:3.

    Дальше был непростой матч против серба Миомира Кецмановича — 5:7, 7:6, 7:6. Во втором сете Дрэйпер спас несколько матчболов на тай-брейке.

    Но самым запоминающимся получился матч против Томми Пола. Джек отдал 14-й ракетке мира лишь пять геймов — 6:1, 6:4.

    Бублик

    Саша, как и его предстоящий соперник, тоже начал сезон только на этой неделе и сразу же добрался до полуфинала.

    В четвертьфинале Бублик устроил шоу в матче с Лоренцо Музетти. Зрители точно остались довольны — и содержанием игры, и зрелищными действиями представителя Казахстана.

    В третьем сете Бублик отыграл у итальянца подачу на матч и спас один матчбол. Камбэк получился весьма эффектным.

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    Но еще больше запомнился эпизод, когда Бублик, оказавшись рядом с трибуной, съел чипсы из пачки болельщика. Этот парень умеет радовать зрителей.

    Прогноз и ставка

    На Дрэйпера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.80.

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    Британец действительно впечатлил своим теннисом в матче с Полом, но против Бублика все равно опасно ставить. Плюс не факт, что Джек снова покажет столь мощную игру, как в предыдущем матче.

    Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.

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    Дрэйпер — Бублик: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Бублик остановить Дрэйпера?
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