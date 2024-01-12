Представитель Казахстана Александр Бублик сыграет против британца Джека Дрэйпера в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Матч пройдет 12 января, начало — в 11:30 мск. Дрэйпер — Бублик: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Дрэйпер

Джек на этой неделе, похоже, решил сходу подтвердить серьезность своих намерений. Ранее он заявил, что в этом году планирует осуществить прорыв в рейтинге.

Судя по всему, британец готов к рывку. В первом матче он спокойно разобрался с аргентинцем Себастьяном Баэсом — 6:1, 6:3.

Дальше был непростой матч против серба Миомира Кецмановича — 5:7, 7:6, 7:6. Во втором сете Дрэйпер спас несколько матчболов на тай-брейке.

Но самым запоминающимся получился матч против Томми Пола. Джек отдал 14-й ракетке мира лишь пять геймов — 6:1, 6:4.

Бублик

Саша, как и его предстоящий соперник, тоже начал сезон только на этой неделе и сразу же добрался до полуфинала.

В четвертьфинале Бублик устроил шоу в матче с Лоренцо Музетти. Зрители точно остались довольны — и содержанием игры, и зрелищными действиями представителя Казахстана.

В третьем сете Бублик отыграл у итальянца подачу на матч и спас один матчбол. Камбэк получился весьма эффектным.

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Но еще больше запомнился эпизод, когда Бублик, оказавшись рядом с трибуной, съел чипсы из пачки болельщика. Этот парень умеет радовать зрителей.

Прогноз и ставка

На Дрэйпера в этом матче можно поставить за 1.44, победу Бублика букмекеры предлагают за 2.80.

Британец действительно впечатлил своим теннисом в матче с Полом, но против Бублика все равно опасно ставить. Плюс не факт, что Джек снова покажет столь мощную игру, как в предыдущем матче.

Ставка — тотал геймов больше 22,5 за 1.88.