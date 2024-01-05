Россиянин Павел Котов сыграет против финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 5 января, начало — в 08:00 мск. Котов — Руусувуори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Котов

Павел вышел в четвертьфинал на третьем турнире ATP подряд, благодаря чему на следующей неделе максимально приблизится к топ-60.

На этой неделе российский теннисист до сих пор не проиграл ни одного сета, хотя среди его соперников уже был и представитель топ-30.

Во втором раунде Котов одержал классную победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:3. Итальянец, несмотря на все усилия, так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

В первом круге Павел выиграл у португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 6:4.

Руусувуори

Эмиль тем временем тоже приятно удивляет на этой неделе, хотя его путь в четвертьфинал был не таким простым.

Во втором раунде финский теннисист остановил Карена Хачанова — 7:6, 2:6, 6:2.

Россиянин, похоже, не ожидал, что Руусувуори будет играть на столь высоком уровне, особенно это касается третьего сета.

В первом матче 69-я ракетка мира дожал в решающей партии француза Бенжамена Бонзи — 6:7, 6:2, 6:1.

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В прошлом году Руусувуори выиграл больше двух матчей на харде только на «Мастерсе» в Майами, на котором в итоге добрался до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

На Котова в этом матче можно поставить за 2.41, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.57.

Финн действительно удивил мощной игрой против Хачанов, но и Павел перед этим тоже обыграл серьезного оппонента.

Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.