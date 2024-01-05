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    Сможет ли Котов обыграть обидчика Хачанова?

    Котов — Руусувуори. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Гонконге 5 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на Котов — Руусувуори
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    Павел Котов
    Россиянин Павел Котов сыграет против финна Эмиля Руусувуори в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 5 января, начало — в 08:00 мск. Котов — Руусувуори: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Котов

    Павел вышел в четвертьфинал на третьем турнире ATP подряд, благодаря чему на следующей неделе максимально приблизится к топ-60.

    На этой неделе российский теннисист до сих пор не проиграл ни одного сета, хотя среди его соперников уже был и представитель топ-30.

    Во втором раунде Котов одержал классную победу над Лоренцо Музетти — 6:4, 6:3. Итальянец, несмотря на все усилия, так и не взял на приеме хотя бы один гейм.

    В первом круге Павел выиграл у португальца Нуну Боржеша со счетом 6:2, 6:4.

    Руусувуори

    Эмиль тем временем тоже приятно удивляет на этой неделе, хотя его путь в четвертьфинал был не таким простым.

    Во втором раунде финский теннисист остановил Карена Хачанова — 7:6, 2:6, 6:2.

    Россиянин, похоже, не ожидал, что Руусувуори будет играть на столь высоком уровне, особенно это касается третьего сета.

    В первом матче 69-я ракетка мира дожал в решающей партии француза Бенжамена Бонзи — 6:7, 6:2, 6:1.

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    В прошлом году Руусувуори выиграл больше двух матчей на харде только на «Мастерсе» в Майами, на котором в итоге добрался до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    На Котова в этом матче можно поставить за 2.41, победу Руусувуори букмекеры предлагают за 1.57.

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    Финн действительно удивил мощной игрой против Хачанов, но и Павел перед этим тоже обыграл серьезного оппонента.

    Оптимальным вариантом здесь будет ставка на тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Котов — Руусувуори: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 05.01.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Котов обыграть обидчика Хачанова?
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