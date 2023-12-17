Испанка Кристина Букша сыграет против француженки Эльзы Жакмо в финале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:30 мск. Жакмо — Букша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Жакмо

Эльза впервые в этом году дошла до финала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-200.

В субботу француженка преподнесла сенсацию, выиграв у Эрики Андреевой — 6:2, 3:6, 6:2.

В решающем сете 19-летняя россиянка чересчур плохо действовала на собственной подаче, позволив Жакмо взять на приеме три гейма.

В предыдущих раундах 20-летняя теннисистка выиграла у Берфу Дженгиз из Турции, нидерландки Аранчи Рус и представительницы Латвии Анастаси Севастовой (7:6, 2:6, 7:5).

Букша

Кристина тоже первый раз в этом году добралась до решающего матча.

На этой неделе испанская теннисистка пока не отдала соперницам ни одного сета.

В полуфинале Букша одержала уверенную победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:2.

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Благодаря неуверенным действиям соперницы Кристина взяла на приеме семь геймов.

Перед этим Букша выиграла у француженок Найи Берекоэшеа, Амандин Альби и Лоис Буассон.

Прогноз и ставка

На Жакмо в этом матче можно поставить за 2.23, победу Букши букмекеры предлагают за 1.62.

Очевидно, что француженка просто так не отдаст домашний финал. Эльза вполне способна удивить испанскую теннисистку, которая завершит год в топ-100.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.