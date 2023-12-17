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    Букша обыграет Жакмо и возьмет титул в Лиможе?

    Жакмо — Букша. Ставка (к. 1.88) и прогноз на финал турнира в Лиможе 17 декабря 2023 года

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    Кристина Букша
    Испанка Кристина Букша сыграет против француженки Эльзы Жакмо в финале турнира в Лиможе (Франция). Матч пройдет 17 декабря, начало — в 17:30 мск. Жакмо — Букша: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Жакмо

    Эльза впервые в этом году дошла до финала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-200.

    В субботу француженка преподнесла сенсацию, выиграв у Эрики Андреевой — 6:2, 3:6, 6:2.

    В решающем сете 19-летняя россиянка чересчур плохо действовала на собственной подаче, позволив Жакмо взять на приеме три гейма.

    В предыдущих раундах 20-летняя теннисистка выиграла у Берфу Дженгиз из Турции, нидерландки Аранчи Рус и представительницы Латвии Анастаси Севастовой (7:6, 2:6, 7:5).

    Букша

    Кристина тоже первый раз в этом году добралась до решающего матча.

    На этой неделе испанская теннисистка пока не отдала соперницам ни одного сета.

    В полуфинале Букша одержала уверенную победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:2.

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    Благодаря неуверенным действиям соперницы Кристина взяла на приеме семь геймов.

    Перед этим Букша выиграла у француженок Найи Берекоэшеа, Амандин Альби и Лоис Буассон.

    Прогноз и ставка

    На Жакмо в этом матче можно поставить за 2.23, победу Букши букмекеры предлагают за 1.62.

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    Очевидно, что француженка просто так не отдаст домашний финал. Эльза вполне способна удивить испанскую теннисистку, которая завершит год в топ-100.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Жакмо — Букша: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на теннис. Букша обыграет Жакмо и возьмет титул в Лиможе?
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