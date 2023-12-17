Жакмо
Эльза впервые в этом году дошла до финала, благодаря чему на следующей неделе вернется в топ-200.
В субботу француженка преподнесла сенсацию, выиграв у Эрики Андреевой — 6:2, 3:6, 6:2.
В решающем сете 19-летняя россиянка чересчур плохо действовала на собственной подаче, позволив Жакмо взять на приеме три гейма.
В предыдущих раундах 20-летняя теннисистка выиграла у Берфу Дженгиз из Турции, нидерландки Аранчи Рус и представительницы Латвии Анастаси Севастовой (7:6, 2:6, 7:5).
Букша
Кристина тоже первый раз в этом году добралась до решающего матча.
На этой неделе испанская теннисистка пока не отдала соперницам ни одного сета.
В полуфинале Букша одержала уверенную победу над россиянкой Анной Блинковой — 6:3, 6:2.
Благодаря неуверенным действиям соперницы Кристина взяла на приеме семь геймов.
Перед этим Букша выиграла у француженок Найи Берекоэшеа, Амандин Альби и Лоис Буассон.
Прогноз и ставка
На Жакмо в этом матче можно поставить за 2.23, победу Букши букмекеры предлагают за 1.62.
Очевидно, что француженка просто так не отдаст домашний финал. Эльза вполне способна удивить испанскую теннисистку, которая завершит год в топ-100.
Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.88.