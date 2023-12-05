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    Сможет ли Аншба избежать разгрома в матче с Парри?

    Парри — Аншба. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Монтевидео 5 декабря 2023 года

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    Россиянка Амина Аншба сыграет против француженки Диан Парри в первом круге турнира в Монтевидео (Уругвай). Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:30 мск. Парри — Аншба: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Парри

    Диан благодаря недавним успехам вернулась в топ-100 и данный момент занимает в рейтинге 92-е место.

    На прошлой неделе француженка выиграла два матча на турнире в Буэнос-Айресе. В четвертьфинале ее остановила аргентинка Мария Карле.

    В ноябре Парри дошла до финала сразу на двух грунтовых турнирах — в Ираклионе и Колине (Чили).

    В первом случае 21-летняя теннисистка уступила в решающем матче австрийке Синье Краус, а во втором — чешке Саре Бейлек.

    В этом году Парри выиграла 31 из 48 матчей на грунте.

    Аншба

    Амина тем временем свалилась в пятую сотню рейтинга. Сейчас она всего лишь 416-я ракетка мира.

    В конце ноября россиянка прошла квалификацию в Буэнос-Айресе, но в основной сетке сразу проиграла румынке Мирьям Булгару (3:6, 4:6).

    То же самое было и на турнире в Колине. В первом матче после отбора Аншба уступила француженке Леолии Жанжан (3:6, 1:6).

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    Осенью единственным успехом 24-летней теннисистки стала сенсационная победа над Элиной Аванесян в первом круге турнира WTA 250 в китайском Наньчане. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер.

    Перед этим у Амины была неприятная серия поражений.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются в победе Парри. На то, что Аншба выйдет в следующий раунд, можно поставить за 8.30.

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    Скорее всего, россиянка проиграет с разгромным счетом. Девушки все-таки находятся на разном уровне.

    Ставка — победа Парри с форой по геймам (-6,5) за 1.88.

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    Парри — Аншба: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Аншба избежать разгрома в матче с Парри?
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