Россиянка Амина Аншба сыграет против француженки Диан Парри в первом круге турнира в Монтевидео (Уругвай). Матч пройдет 5 декабря, начало — в 19:30 мск. Парри — Аншба: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Парри

Диан благодаря недавним успехам вернулась в топ-100 и данный момент занимает в рейтинге 92-е место.

На прошлой неделе француженка выиграла два матча на турнире в Буэнос-Айресе. В четвертьфинале ее остановила аргентинка Мария Карле.

В ноябре Парри дошла до финала сразу на двух грунтовых турнирах — в Ираклионе и Колине (Чили).

В первом случае 21-летняя теннисистка уступила в решающем матче австрийке Синье Краус, а во втором — чешке Саре Бейлек.

В этом году Парри выиграла 31 из 48 матчей на грунте.

Аншба

Амина тем временем свалилась в пятую сотню рейтинга. Сейчас она всего лишь 416-я ракетка мира.

В конце ноября россиянка прошла квалификацию в Буэнос-Айресе, но в основной сетке сразу проиграла румынке Мирьям Булгару (3:6, 4:6).

То же самое было и на турнире в Колине. В первом матче после отбора Аншба уступила француженке Леолии Жанжан (3:6, 1:6).

Все прогнозы на теннис

Осенью единственным успехом 24-летней теннисистки стала сенсационная победа над Элиной Аванесян в первом круге турнира WTA 250 в китайском Наньчане. При этом в основную сетку она попала как лаки-лузер.

Перед этим у Амины была неприятная серия поражений.

Прогноз и ставка

Букмекеры не сомневаются в победе Парри. На то, что Аншба выйдет в следующий раунд, можно поставить за 8.30.

Скорее всего, россиянка проиграет с разгромным счетом. Девушки все-таки находятся на разном уровне.

Ставка — победа Парри с форой по геймам (-6,5) за 1.88.