Третий финал «Фиорентины» подряд отменяется: «Бетис» добыл путёвку во Вроцлав

«Фиорентина» не собиралась медлить. Уже на 19-й минуте Мойзе Кин, освободившись от трёх опекунов, едва не вогнал мяч в сетку. Через пару минут — чистый голевой момент у Комуццо после углового, и только героизм Сабали и Бартра спасли «Бетис». Всё шло к логичному взрыву эмоций — но взорвались гости.
На 30-й минуте — мёртвый стандарт. Удар Антони с левой, мяч разрезал воздух и по издевательской траектории влетел в ворота Де Хеа. Гол, который превратил задачу «Фиорентины» в почти невозможную. 1:2 по сумме. Нужно было два. Но именно в этот момент флорентийцы включили свою лучшую версию.
Госенс дважды решает после угловых
Секретное оружие — простое. Угловой, навес, рывок Госенса. Сначала — удар в дальний угол, без шансов для вратаря. Потом — повтор через десять минут: всё то же, но на ближнюю штангу и в верхнюю часть ворот. Дубль. 2:1 в матче, 3:3 по сумме. «Артемио Франки» дрожал, как во времена Батистуты.
В концовке тайма Кин мог убивать интригу — после навеса Адли пробил головой, но чуть выше перекладины. Потом — сольный проход и мощный удар из острого угла. И снова мимо. Вратарь «Бетиса» Фран Виейтес явно не был готов к такому шквалу. Но он выстоял.
Чем дальше шла игра, тем очевиднее становилось: «Фиорентина» устала. Эмоционально, физически, ментально. Кин стал нервничать, получил жёлтую за бессмысленный фол на Натане. У Гозенса был шанс на хет-трик, но мяч только скользнул по его голове. Мяч не шёл в ворота. Судьба отводила глаза.
А потом — мгновение, которое всё изменило.
Приговор от Абде после контратаки
Пеллегрини дождался своего момента. В дополнительное время его «Бетис» стал играть по-итальянски: обороняться вдесятером — и разить одиночными уколами. Один такой укол оказался смертельным. Руибаль нашёл Антони рывком по флангу, а тот выложил мяч Эз Адбе. Удар в касание — и всё. 2:2. 4:3 по сумме.
«Фиорентина» бросилась вперёд, шла ва-банк. Но Виейтес брал всё. Даже выстрел Мандрагоры на последних минутах — прямо в него. А Эз Абде мог даже ставить точку, но угодил в штангу. Однако это не важно, история уже была написана.
Финал без Италии. А у «Фиорентины» — пустота
В третий раз подряд выйти в финал — это было бы подвигом. Но в этот раз судьба решила иначе. «Бетис» — в финале впервые в истории. У Пеллегрини — шанс пополнить карьеру европейским трофеем. У Антони и Иско — новая глава. У «Фиорентины» — снова разочарование, снова «почти», снова футбол через боль.
28 мая, Вроцлав. «Бетис» — «Челси». Испанцы против англичан, Пеллегрини против Марески. А «Фиорентина» останется дома — пересматривать угловые Гозенса и спрашивать себя: «А если бы?» Но «если» в футболе не выигрывают матчи. Выигрывают те, кто не упускает своих шансов.