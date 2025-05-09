Третий финал «Фиорентины» подряд отменяется: «Бетис» добыл путёвку во Вроцлав

Третий финал подряд был уже на горизонте. Во Флоренции даже воздух казался фиолетовым от надежды. Но всё разрушил Эз Абде. «Фиорентина» выдала один из своих лучших евровечеров — страстный, рискованный, безумный. Но в овертайме рухнула под весом собственного героизма. 2:2 в матче, 3:4 по сумме — и в финал конференций едет команда из Севильи. Впервые — это «Бетис». Андалусийцы выждали, вытерпели, а потом ударили точно в сердце.

Футбол. Лига конференций. Полуфинал Фиорентина — Бетис 2:2 Голы: 0:1 Антони (30'), 1:1 Робин Гозенс (34'), 2:1 Робин Гозенс (42'), 2:2 Абде Эззальзули (97') Фиорентина: Давид де Хеа, Марин Понграчич (Николо Дзаньоло, 106'), Пьетро Комуццо, Лука Раньери, Робин Гозенс (Фабьяно Паризи, 95'), Ясин Адли (Амир Ричардсон, 46'), Роландо Мандрагора, Николо Фаджоли (Майкл Фолоруншо, 88'), Мойзе Кин, Альберт Гудмундссон (Лукас Бельтран, 95'), Dodo Бетис: Фран Вьейтес, Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра (Нобель Менди, 58'), Юссуф Сабали (Эктор Бельерин, 87'), Пабло Форнальс (Айтор Руйбаль, 91'), Иско, Джонни Кардозо, Джовани Ло Чельсо (Абде Эззальзули, 58'), Седрик Бакамбу (Серхи Альтмира, 91'), Антони Предупреждения: Додо (43'), Пабло Форнальс (43'), Амир Ричардсон (77'), Марин Понграчич (77'), Мойзе Кин (84'), Натан (84'), Николо Фаджоли (87'), Лука Раньери (99'), Айтор Руйбаль (99'), Майкл Фолоруншо (110'), Фран Вьейтес (120 + 3')

«Фиорентина» не собиралась медлить. Уже на 19-й минуте Мойзе Кин, освободившись от трёх опекунов, едва не вогнал мяч в сетку. Через пару минут — чистый голевой момент у Комуццо после углового, и только героизм Сабали и Бартра спасли «Бетис». Всё шло к логичному взрыву эмоций — но взорвались гости.

На 30-й минуте — мёртвый стандарт. Удар Антони с левой, мяч разрезал воздух и по издевательской траектории влетел в ворота Де Хеа. Гол, который превратил задачу «Фиорентины» в почти невозможную. 1:2 по сумме. Нужно было два. Но именно в этот момент флорентийцы включили свою лучшую версию.

Антони globallookpress.com

Госенс дважды решает после угловых

Секретное оружие — простое. Угловой, навес, рывок Госенса. Сначала — удар в дальний угол, без шансов для вратаря. Потом — повтор через десять минут: всё то же, но на ближнюю штангу и в верхнюю часть ворот. Дубль. 2:1 в матче, 3:3 по сумме. «Артемио Франки» дрожал, как во времена Батистуты.

Фиорентина — Реал Бетис globallookpress.com

В концовке тайма Кин мог убивать интригу — после навеса Адли пробил головой, но чуть выше перекладины. Потом — сольный проход и мощный удар из острого угла. И снова мимо. Вратарь «Бетиса» Фран Виейтес явно не был готов к такому шквалу. Но он выстоял.

Чем дальше шла игра, тем очевиднее становилось: «Фиорентина» устала. Эмоционально, физически, ментально. Кин стал нервничать, получил жёлтую за бессмысленный фол на Натане. У Гозенса был шанс на хет-трик, но мяч только скользнул по его голове. Мяч не шёл в ворота. Судьба отводила глаза.

Фиорентина — Реал Бетис globallookpress.com

А потом — мгновение, которое всё изменило.

Приговор от Абде после контратаки

Пеллегрини дождался своего момента. В дополнительное время его «Бетис» стал играть по-итальянски: обороняться вдесятером — и разить одиночными уколами. Один такой укол оказался смертельным. Руибаль нашёл Антони рывком по флангу, а тот выложил мяч Эз Адбе. Удар в касание — и всё. 2:2. 4:3 по сумме.

Фиорентина — Реал Бетис globallookpress.com

«Фиорентина» бросилась вперёд, шла ва-банк. Но Виейтес брал всё. Даже выстрел Мандрагоры на последних минутах — прямо в него. А Эз Абде мог даже ставить точку, но угодил в штангу. Однако это не важно, история уже была написана.

Финал без Италии. А у «Фиорентины» — пустота

В третий раз подряд выйти в финал — это было бы подвигом. Но в этот раз судьба решила иначе. «Бетис» — в финале впервые в истории. У Пеллегрини — шанс пополнить карьеру европейским трофеем. У Антони и Иско — новая глава. У «Фиорентины» — снова разочарование, снова «почти», снова футбол через боль.

28 мая, Вроцлав. «Бетис» — «Челси». Испанцы против англичан, Пеллегрини против Марески. А «Фиорентина» останется дома — пересматривать угловые Гозенса и спрашивать себя: «А если бы?» Но «если» в футболе не выигрывают матчи. Выигрывают те, кто не упускает своих шансов.