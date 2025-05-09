Бишкек Сити — Алга. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

9 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Алга». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бишкек Сити»

Турнирное положение: «Бишкек Сити» начал чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Бишкек Сити» в 8 стартовых матчах добыл лишь 4 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Алдиеру» (0:3).

До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Да и поединок с «Дордоем» завершился коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бишкек Сити» все никак не может найти свою игру. Команда не побеждает уже 2 месяца.

Причем оборона «Бишкек Сити» часто совершает результативные ошибки. Команда пропустила 15 мячей в 8 поединках чемпионата.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда явно будет активно атаковать.

«Алга»

Турнирное положение: «Алга» выдала скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Алга» в 8 матчах чемпионата набрала всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 1:0 она переиграла «Азиягол».

До того команда нанесла поражение «Таланту» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Абдыш-Ата».

При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алга» не особо преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 8 мячей в 8 турах.

При этом «Алга» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках чемпионата.

Потенциально команда обязана бороться за высокие места. При этом она только-только оторвалась от дна турнирной таблицы.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алга» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

Статистика для ставок

«Алга» победила в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

«Бишкек Сити» не побеждает уже 2 месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

Прогноз: «Алга» заметно улучшила свои результаты, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Алга» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Победа «Алги» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05