ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ПСЖ — АрсеналКамбека не случилось, «ПСЖ» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Чемпионов Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал» 2:1. Онлайн, прямая трансляция Сидни КросбиШвеция на домашнем льду, Канада с Кросби или сборная Чехии? Превью ЧМ по хоккею
    Все новости спорта

    Очередная виктория «Алги»?

    Бишкек Сити — Алга. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Бишкек Сити» — «Алга»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Алга»
    9 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Бишкек Сити» и «Алга». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бишкек Сити» — «Алга», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 09 Мая 2025 года

    Bishkek City

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Bishkek City 13:00 Алга

    Алга

  • Бишкек
    •

    «Бишкек Сити»

    Турнирное положение: «Бишкек Сити» начал чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бишкек Сити» в 8 стартовых матчах добыл лишь 4 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бишкек Сити» уступил «Алдиеру» (0:3).

    До того команда подписала мировую с «Нефтчи» Кочкор-Ата (1:1). Да и поединок с «Дордоем» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Бишкек Сити» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Бишкек Сити» все никак не может найти свою игру. Команда не побеждает уже 2 месяца.

    Причем оборона «Бишкек Сити» часто совершает результативные ошибки. Команда пропустила 15 мячей в 8 поединках чемпионата.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Команда явно будет активно атаковать.

    «Алга»

    Турнирное положение: «Алга» выдала скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алга» в 8 матчах чемпионата набрала всего 7 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.

  • «Игра со "Спартаком" станет для "Динамо" решающей». Кобелев — о 27-м туре РПЛ и проблемах «Зенита»
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником московского «Динамо»
  • 06/05/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 1:0 она переиграла «Азиягол».

    До того команда нанесла поражение «Таланту» (2:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Абдыш-Ата».

    При этом «Алга» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алга» не особо преуспевает в плане реализации. Команда наколотила 8 мячей в 8 турах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Алга» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух своих последних поединках чемпионата.

    Потенциально команда обязана бороться за высокие места. При этом она только-только оторвалась от дна турнирной таблицы.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Алга» постарается зацепиться хотя бы за ничью.

    Статистика для ставок

    • «Алга» победила в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают фактически 2 гола за матч

    • «Бишкек Сити» не побеждает уже 2 месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: «Алга» заметно улучшила свои результаты, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Алга» явно поднатореет в плане реализации.

    Ставка: Победа «Алги» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бишкек Сити — Алга?

    Матч Бишкек Сити — Алга состоится 09 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бишкек Сити — Алга?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бишкек Сити — Алга?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.02.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бишкек Сити — Алга?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бишкек Сити — Алга?

    Коэффициенты букмекеров: «Алга» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Кристиан — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кудерметова — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Квитова — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Де Йонг — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Арнальди — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Остапенко — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шнайдер — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Стернс — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Марожан — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нарди — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Диалло — Гирон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бублик — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Хаддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тьен — Опелка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бишкек Сити — Алга: прогноз и ставка за 2.02, статистика, коэффициенты матча 09.05.202513:00. Очередная виктория «Алги»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры