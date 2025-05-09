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    Хачанов проиграет 135-й ракетке мира?

    Бурручага — Хачанов. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бурручага — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Романа Андреса Бурручаги во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурручага — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Roman Andres Burruchaga

  • Рим. Мужчины
    •  Roman Andres Burruchaga 12:00 Карен Хачанов

    Карен Хачанов

  • Россия
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    Бурручага

    Роман Андрес впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура.

    В первом круге аргентинский теннисист преподнес мини-сенсацию, уверенно обыграв итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:3).

    Перед этим Бурручага прошел непростую квалификацию — обыграл колумбийца Даниэля Галана и бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту.

    Прогнозы на теннис

    В этом сезоне Бурручага сыграл на грунте уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений. Но здесь также надо учитывать, что большую часть этих матчей он провел на «челленджерах».

    Хачанов

    Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде российский теннисист в стартовом матче выиграл у Райли Опелки (7:6, 7:6), после чего уступил еще одному представителю США — Томми Полу (3:6, 6:3, 2:6).

    Лучшим результатом Хачанова в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

    В столице Каталонии Хачанов, прежде чем проиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Карен проиграл в первом круге Даниилу Медведеву (5:7, 6:4, 4:6).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Бурручагу в этом матче можно поставить за 4.05, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.24.

    Прогноз: несмотря на то, что соперник находится за пределами топ-100, есть подозрение, что Карена ждет непростая ига. Бурручага продемонстрировал очень солидный уровень в недавних матчах.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бурручага — Хачанов?

    Матч Бурручага — Хачанов состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бурручага — Хачанов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 21,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бурручага — Хачанов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 21,5» с коэффициентом у букмекеров 1.98.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бурручага — Хачанов?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бурручага — Хачанов?

    Коэффициенты букмекеров: на Бурручагу в этом матче можно поставить за 4.05, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.24.

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    Бурручага — Хачанов: прогноз и ставка за 1.98, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Хачанов проиграет 135-й ракетке мира?
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