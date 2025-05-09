Бурручага — Хачанов. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Россиянин Карен Хачанов сыграет против аргентинца Романа Андреса Бурручаги во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бурручага — Хачанов, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бурручага

Роман Андрес впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура.

В первом круге аргентинский теннисист преподнес мини-сенсацию, уверенно обыграв итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:3).

Перед этим Бурручага прошел непростую квалификацию — обыграл колумбийца Даниэля Галана и бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту.

Прогнозы на теннис

В этом сезоне Бурручага сыграл на грунте уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений. Но здесь также надо учитывать, что большую часть этих матчей он провел на «челленджерах».

Хачанов

Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде российский теннисист в стартовом матче выиграл у Райли Опелки (7:6, 7:6), после чего уступил еще одному представителю США — Томми Полу (3:6, 6:3, 2:6).

Лучшим результатом Хачанова в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.

В столице Каталонии Хачанов, прежде чем проиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Карен проиграл в первом круге Даниилу Медведеву (5:7, 6:4, 4:6).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бурручагу в этом матче можно поставить за 4.05, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.24.

Прогноз: несмотря на то, что соперник находится за пределами топ-100, есть подозрение, что Карена ждет непростая ига. Бурручага продемонстрировал очень солидный уровень в недавних матчах.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.