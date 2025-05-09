Бурручага — Хачанов. Ставка (к. 1.98) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Roman Andres Burruchaga
Карен Хачанов
Бурручага
Роман Андрес впервые в сезоне выиграл матч на уровне основного тура.
В первом круге аргентинский теннисист преподнес мини-сенсацию, уверенно обыграв итальянца Лоренцо Сонего (6:2, 6:3).
Перед этим Бурручага прошел непростую квалификацию — обыграл колумбийца Даниэля Галана и бывшую десятую ракетку мира Пабло Каррено-Бусту.
В этом сезоне Бурручага сыграл на грунте уже 33 матча. На этом отрезке у него 21 победа и 12 поражений. Но здесь также надо учитывать, что большую часть этих матчей он провел на «челленджерах».
Хачанов
Карен попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго раунда.
На недавнем «Мастерсе» в Мадриде российский теннисист в стартовом матче выиграл у Райли Опелки (7:6, 7:6), после чего уступил еще одному представителю США — Томми Полу (3:6, 6:3, 2:6).
Лучшим результатом Хачанова в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Барселоне.
В столице Каталонии Хачанов, прежде чем проиграть Хольгеру Руне, остановил Кэмерона Норри, Хауме Муньяра и Алехандро Давидовича-Фокину.
На «Мастерсе» в Монте-Карло Карен проиграл в первом круге Даниилу Медведеву (5:7, 6:4, 4:6).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бурручагу в этом матче можно поставить за 4.05, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.24.
Прогноз: несмотря на то, что соперник находится за пределами топ-100, есть подозрение, что Карена ждет непростая ига. Бурручага продемонстрировал очень солидный уровень в недавних матчах.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.