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    Радукану даст бой фавориту?

    Александрова — Радукану. Ставка (к. 2.37) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Александрова — Радукану
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    Эмма Радукану
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Александрова

    Чарльстон, Штутгарт и Мадрид — на этих трёх турнирах уже успела выступить Екатерина Александрова.

    В Чарльстоне россиянка одержала три победы и остановилась на стадии полуфинала. В финал WTA Александрову не пустила Джессика Пегула из США (2:6, 6:2, 5:7).

    В Штутгарте Александрова показала аналогичный результат, добравшись до полуфинала. На этой стадии россиянка потерпела неудачу лишь в игре против Елены Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).

    В Мадриде теннисистка из России провел три матча, в 1/8 финала «тысячника» Александрова уступила японки Моюке Учижима (4:6, 6:7).

    Прогнозы на теннис

    Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

    Радукану

    На турнире в Риме Эмма Радукану уже одержал победу, переиграв в первом круге австралийку Майю Джойнт (7:5, 6:7, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 46 минут.

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    • За это время британская теннисистка вполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

    До старта в Риме Эмма Радукану выступила в Мадриде, где одержала победу над Ламенс из Нидерланд и утупила Костюк из Украины.

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    На данный момент Радукану занимает 49 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.59, Радукану букмекеры предлагают за 2.37.

    Прогноз: В этом сезоне пути соперниц пересекались два раза: на Open победу одержала Радукану, а в Дохе успеха добилась Александрова. Британская спортсменка вполне может дать бой россиянке, чтобы пройти в следующий круг «тысячника» в Риме.

    Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 2.37.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Александрова — Радукану?

    Матч Александрова — Радукану состоится 09 мая 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Александрова — Радукану?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Радукану.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Александрова — Радукану?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Радукану» с коэффициентом у букмекеров 2.37.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Александрова — Радукану?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Александрова — Радукану?

    Коэффициенты букмекеров: : На Александрову в этом матче можно поставить за 1.59, Радукану букмекеры предлагают за 2.37.

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    Александрова — Радукану: прогноз и ставка за 2.37, статистика, коэффициенты матча 09.05.202515:00. Радукану даст бой фавориту?
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