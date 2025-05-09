Александрова — Радукану. Ставка (к. 2.37) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Россиянка Екатерина Александрова сыграет против британки Эммы Радукану во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Александрова — Радукану, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Александрова

Чарльстон, Штутгарт и Мадрид — на этих трёх турнирах уже успела выступить Екатерина Александрова.

В Чарльстоне россиянка одержала три победы и остановилась на стадии полуфинала. В финал WTA Александрову не пустила Джессика Пегула из США (2:6, 6:2, 5:7).

В Штутгарте Александрова показала аналогичный результат, добравшись до полуфинала. На этой стадии россиянка потерпела неудачу лишь в игре против Елены Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).

В Мадриде теннисистка из России провел три матча, в 1/8 финала «тысячника» Александрова уступила японки Моюке Учижима (4:6, 6:7).

Прогнозы на теннис

Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.

Радукану

На турнире в Риме Эмма Радукану уже одержал победу, переиграв в первом круге австралийку Майю Джойнт (7:5, 6:7, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 46 минут.

За это время британская теннисистка вполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.

До старта в Риме Эмма Радукану выступила в Мадриде, где одержала победу над Ламенс из Нидерланд и утупила Костюк из Украины.

На данный момент Радукану занимает 49 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.59, Радукану букмекеры предлагают за 2.37.

Прогноз: В этом сезоне пути соперниц пересекались два раза: на Open победу одержала Радукану, а в Дохе успеха добилась Александрова. Британская спортсменка вполне может дать бой россиянке, чтобы пройти в следующий круг «тысячника» в Риме.

Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 2.37.