Александрова — Радукану. Ставка (к. 2.37) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Александрова
Чарльстон, Штутгарт и Мадрид — на этих трёх турнирах уже успела выступить Екатерина Александрова.
В Чарльстоне россиянка одержала три победы и остановилась на стадии полуфинала. В финал WTA Александрову не пустила Джессика Пегула из США (2:6, 6:2, 5:7).
В Штутгарте Александрова показала аналогичный результат, добравшись до полуфинала. На этой стадии россиянка потерпела неудачу лишь в игре против Елены Остапенко из Латвии (4:6, 4:6).
В Мадриде теннисистка из России провел три матча, в 1/8 финала «тысячника» Александрова уступила японки Моюке Учижима (4:6, 6:7).
Екатерина Александрова занимает 20 место в рейтинге WTA.
Радукану
На турнире в Риме Эмма Радукану уже одержал победу, переиграв в первом круге австралийку Майю Джойнт (7:5, 6:7, 6:3). На корте теннисистки провели 2 часа 46 минут.
За это время британская теннисистка вполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15.
До старта в Риме Эмма Радукану выступила в Мадриде, где одержала победу над Ламенс из Нидерланд и утупила Костюк из Украины.
На данный момент Радукану занимает 49 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Александрову в этом матче можно поставить за 1.59, Радукану букмекеры предлагают за 2.37.
Прогноз: В этом сезоне пути соперниц пересекались два раза: на Open победу одержала Радукану, а в Дохе успеха добилась Александрова. Британская спортсменка вполне может дать бой россиянке, чтобы пройти в следующий круг «тысячника» в Риме.
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Рекомендуемая ставка: Победа Радукану с коэффициентом 2.37.