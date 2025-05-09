Данилович — Чжэн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Сербка Ольга Данилович сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Данилович

Для Ольги Данилович сезон на грунте проходит успешно, сербская спортсменка выиграла Челленджер в Анталии, выиграв в финале у Хименес-Касинцевой из Андорры (6:2, 6:3).

На соревнованиях WTA в Руане Данилович дошла до финала, в решающей битве за чемпионство спортсменка из Сербии проиграла украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:7). Таким образом прервалась победная серия из 9 матчей.

На соревнованиях в Риме Ольга Данилович стартовала с победы, выиграв у теннисистки из Чехии КатериныСиняковой (3:6, 6:4, 6:4).

Прогнозы на теннис

Ольга Данилович занимает 33 место в рейтинге WTA.

Чжэн

Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн провалила два турнира на грунте. Сначала китайская теннисистка сыграла три матча в Чарльстоне, выиграв у гречанки Саккари и бельгийки Мертенс, но затем уступив россиянке Александровой.

В Мадриде Чжэн потерпела фиаско в матче против россиянки Анастасии Потаповой (6:4, 6:4).

На соревнованиях в Риме Циньвэнь Чжэн миновала первый круг благодаря высокому месту теннисистки в рейтинге.

На данный момент Чжэн занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

Прогноз: Данилович может дать бой сильной сопернице, дело в том, что сербка уверенно выступает на грунте в этом сезоне и этот факт может помочь спортсменке добиться победы в предстоящей игре.

Рекомендуемая ставка: Победа Данилович с коэффициентом 2.75.