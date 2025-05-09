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    Сотворит ли Данилович сенсацию?

    Данилович — Чжэн. Ставка (к. 2.75) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Данилович — Чжэн
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    Ольга Данилович
    Сербка Ольга Данилович сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Данилович — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Данилович

    Для Ольги Данилович сезон на грунте проходит успешно, сербская спортсменка выиграла Челленджер в Анталии, выиграв в финале у Хименес-Касинцевой из Андорры (6:2, 6:3).

    На соревнованиях WTA в Руане Данилович дошла до финала, в решающей битве за чемпионство спортсменка из Сербии проиграла украинке Элине Свитолиной (4:6, 6:7). Таким образом прервалась победная серия из 9 матчей.

    На соревнованиях в Риме Ольга Данилович стартовала с победы, выиграв у теннисистки из Чехии КатериныСиняковой (3:6, 6:4, 6:4).

    Прогнозы на теннис

    Ольга Данилович занимает 33 место в рейтинге WTA.

    Чжэн

    Олимпийская чемпионка Циньвэнь Чжэн провалила два турнира на грунте. Сначала китайская теннисистка сыграла три матча в Чарльстоне, выиграв у гречанки Саккари и бельгийки Мертенс, но затем уступив россиянке Александровой.

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    • В Мадриде Чжэн потерпела фиаско в матче против россиянки Анастасии Потаповой (6:4, 6:4).

    На соревнованиях в Риме Циньвэнь Чжэн миновала первый круг благодаря высокому месту теннисистки в рейтинге.

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    На данный момент Чжэн занимает 8 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

    Прогноз: Данилович может дать бой сильной сопернице, дело в том, что сербка уверенно выступает на грунте в этом сезоне и этот факт может помочь спортсменке добиться победы в предстоящей игре.

    Рекомендуемая ставка: Победа Данилович с коэффициентом 2.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Данилович — Чжэн?

    Матч Данилович — Чжэн состоится 09 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Данилович — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Данилович.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Данилович — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Данилович» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Данилович — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Данилович — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.45, Данилович букмекеры предлагают за 2.75.

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