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    «Алай» уверенно расправится с «Талантом»

    Талант — Алай. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Талант» — «Алай»
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    Футбольный мяч
    9 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 09 Мая 2025 года

    Талант

  • Беш-Кюнгёй
    •  Талант 13:00 Алай

    Алай

  • Ош
    •

    «Талант»

    Турнирное положение: «Талант» начал чемпионат весьма неудачно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Талант» в 8 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» уступил «Абдыш-Ата» (0:3).

    До того команда проиграла еще и «Алге» (1:2). Да и поединок с «Алдиером» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Талант» все никак не может найти свою игру. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    Причем «Талант» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В 5 последних очных поединках команда 2 раза уступила при 3 паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

    «Алай»

    Турнирное положение: «Алай» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алай» в 8 матчах чемпионата набрал 21 зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила всего 4 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Илбирс».

    До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ата» (3:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом проиграла «Барсу».

    При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алай» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 12 мячами в 8 турах чемпионата.

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    При этом «Алай» явно поборется за чемпионский титул. Нынешнее отставание от лидера составляет лишь один зачетный пункт.

    Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом она пропускает в среднем реже гола за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алай» победил в 2 последних матчах и явно намерен продлить свой успешный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Алай» победил в 2 своих последних матчах

    • «Талант» в среднем забивает фактически гол за матч

    • «Талант» уступил в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.26.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

    Прогноз: «Алай» бьется за самые высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Алай» уж точно поднатореет во всех игровых компонентах.

    Ставка: Фора «Алая» -1.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Талант — Алай?

    Матч Талант — Алай состоится 09 мая 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Талант — Алай?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Алая» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Талант — Алай?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Алая» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Талант — Алай?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Талант — Алай?

    Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.26.

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