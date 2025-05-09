Талант — Алай. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

9 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Талант» и «Алай». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Талант» — «Алай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Талант»

Турнирное положение: «Талант» начал чемпионат весьма неудачно. Команда нынче пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» в 8 стартовых матчах добыл лишь 5 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает фактически гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Талант» уступил «Абдыш-Ата» (0:3).

До того команда проиграла еще и «Алге» (1:2). Да и поединок с «Алдиером» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Талант» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Талант» все никак не может найти свою игру. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Причем «Талант» традиционно неудачно противостоит «Алаю». В 5 последних очных поединках команда 2 раза уступила при 3 паритетах.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы в плане надежности тылов никуда не делись.

«Алай»

Турнирное положение: «Алай» выдал весьма продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Алай» в 8 матчах чемпионата набрал 21 зачетный балл. А вот в свои ворота команда пропустила всего 4 мяча.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. С минимальным счетом она переиграла «Илбирс».

До того команда нанесла поражение «Абдыш-Ата» (3:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом проиграла «Барсу».

При этом «Алай» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Алай» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 12 мячами в 8 турах чемпионата.

При этом «Алай» явно поборется за чемпионский титул. Нынешнее отставание от лидера составляет лишь один зачетный пункт.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом она пропускает в среднем реже гола за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Алай» победил в 2 последних матчах и явно намерен продлить свой успешный сериал.

Статистика для ставок

«Алай» победил в 2 своих последних матчах

«Талант» в среднем забивает фактически гол за матч

«Талант» уступил в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.41. Ничья оценена в 4.25, а победа оппонента — в скромные 6.26.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.90 и 1.90.

Прогноз: «Алай» бьется за самые высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Алай» уж точно поднатореет во всех игровых компонентах.

Ставка: Фора «Алая» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25