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    Азаренко выбьет из розыгрыша польскую соперницу?

    Френх — Азаренко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Френх — Азаренко
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    Виктория Азаренко
    Полячка Магдалена Френх сыграет против беларуски Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Азаренко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 09 Мая 2025 года

    Магдалена Фрех

  • Польша
    •  Магдалена Фрех 13:30 Виктория Азаренко

    Виктория Азаренко

  • Белоруссия
    •

    Френх

    Магдалена Френх на турнире в Риме стартует со второго круга, так как теннисистка занимает высокое 25 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    На грунтовых кортах польская спортсменка пока выступает крайне неудачно, дальше второго круга на соревнованиях в Штутгарте и Мадриде.

    В Испании Френх выиграла у испанской теннисистки Бузас Манейро (5:7, 7:6, 6:4) и проиграла россиянке Мирре Андреевой (5:7, 3:6).

    Прогнозы на теннис

    В Штутгарте полячка добилась победы над итальянкой Сарой Эррани (7:5, 4:6, 7:6), но уступила в игре против американки Джессики Пегулы (1:6, 1:6).

    Азаренко

    В первом круге «тысячника» в Риме Виктория Азаренко одержала победу над колумбийкой Осорио Серрано (6:2, 6:3). На корте спортсменик провели 1 час 18 минут.

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    • Азаренко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

    В предыдущем турнире на грунте Азаренко проиграл в двух сетах сербке Ольге Данилович (4:6, 2:6).

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    На данный момент Азаренко занимает 33 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

    Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки уже встречались, в Дохе Азаренко выиграла у Френх в трёх сетах. Не исключаем новой победы беларуски.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.85.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Френх — Азаренко?

    Матч Френх — Азаренко состоится 09 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Френх — Азаренко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Френх — Азаренко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Френх — Азаренко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Френх — Азаренко?

    Коэффициенты букмекеров: : На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

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    Френх — Азаренко: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 09.05.202513:30. Азаренко выбьет из розыгрыша польскую соперницу?
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