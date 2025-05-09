Френх — Азаренко. Ставка (к. 1.85) и прогноз на турнир в Риме 9 мая 2025 года

Полячка Магдалена Френх сыграет против беларуски Виктории Азаренко во втором круге турнира в Риме. Матч пройдёт 9 мая, начало — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч Френх — Азаренко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Френх

Магдалена Френх на турнире в Риме стартует со второго круга, так как теннисистка занимает высокое 25 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

На грунтовых кортах польская спортсменка пока выступает крайне неудачно, дальше второго круга на соревнованиях в Штутгарте и Мадриде.

В Испании Френх выиграла у испанской теннисистки Бузас Манейро (5:7, 7:6, 6:4) и проиграла россиянке Мирре Андреевой (5:7, 3:6).

Прогнозы на теннис

В Штутгарте полячка добилась победы над итальянкой Сарой Эррани (7:5, 4:6, 7:6), но уступила в игре против американки Джессики Пегулы (1:6, 1:6).

Азаренко

В первом круге «тысячника» в Риме Виктория Азаренко одержала победу над колумбийкой Осорио Серрано (6:2, 6:3). На корте спортсменик провели 1 час 18 минут.

Азаренко выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми.

В предыдущем турнире на грунте Азаренко проиграл в двух сетах сербке Ольге Данилович (4:6, 2:6).

На данный момент Азаренко занимает 33 место в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Азаренко в этом матче можно поставить за 1.43, Френх букмекеры предлагают за 2.83.

Прогноз: В прошлом сезоне теннисистки уже встречались, в Дохе Азаренко выиграла у Френх в трёх сетах. Не исключаем новой победы беларуски.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-3.5) с коэффициентом 1.85.