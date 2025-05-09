Азиягол — Абдыш-Ата. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

9 мая в 9-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Азиягол» и «Абдыш-Ата». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Азиягол» — «Абдыш-Ата», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Азиягол»

Турнирное положение: «Азиягол» начал чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Азиягол» в 8 стартовых матчах добыл лишь 2 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Алге» (0:1).

До того команда проиграла еще и «Алдиеру» (1:3). Да и поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился звонкой коллизией (0:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Азиягол» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Азиягол» все никак не может найти свою игру. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

Причем оборона «Азиягол» часто совершает результативные ошибки. Команда пропустила 15 мячей в 8 поединках чемпионата Кыргызстана.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы в плане созидания никуда не делись.

«Абдыш-Ата»

Турнирное положение: «Абдыш-Ата» выдала скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Абдыш-Ата» в 8 матчах чемпионата набрала 15 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:0 она переиграла «Талант».

До того команда была бита «Алаем» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Алгу».

При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Абдыш-Ата» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 8 турах.

При этом «Абдыш-Ата» явно поборется за чемпионский титул. Вот только нынешнее отставание от лидера составляет 7 очков.

Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом она пропускает в среднем гол за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Абдыш-Ата» не должна испытать сложностей в матче с аутсайдером.

Статистика для ставок

«Абдыш-Ата» в среднем пропускает гол за матч

«Азиягол» в среднем забивает реже гола за матч

«Азиягол» уступил в 4 последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.36.

Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за самые высокие места, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Абдыш-Ата» явно поднатореет в плане реализации.

Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25