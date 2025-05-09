Азиягол — Абдыш-Ата. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 9 мая 2025 года

Asiagoal Bishkek
Абдыш-Ата
«Азиягол»
Турнирное положение: «Азиягол» начал чемпионат крайне слабо. Команда нынче пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Азиягол» в 8 стартовых матчах добыл лишь 2 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Азиягол» уступил «Алге» (0:1).
До того команда проиграла еще и «Алдиеру» (1:3). Да и поединок с «Нефтчи» Кочкор-Ата завершился звонкой коллизией (0:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну ничью. В этих поединках «Азиягол» забил 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Азиягол» все никак не может найти свою игру. Команда уступила в 4 своих последних матчах.
Причем оборона «Азиягол» часто совершает результативные ошибки. Команда пропустила 15 мячей в 8 поединках чемпионата Кыргызстана.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только проблемы в плане созидания никуда не делись.
«Абдыш-Ата»
Турнирное положение: «Абдыш-Ата» выдала скромный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Абдыш-Ата» в 8 матчах чемпионата набрала 15 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела успешно. Со счетом 3:0 она переиграла «Талант».
До того команда была бита «Алаем» (1:3). А вот чуть ранее она с минимальным счетом переиграла «Алгу».
При этом «Абдыш-Ата» в 5 своих последних поединках добыла 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Абдыш-Ата» не особо преуспевает в плане реализации. Команда отличилась 10 мячами в 8 турах.
При этом «Абдыш-Ата» явно поборется за чемпионский титул. Вот только нынешнее отставание от лидера составляет 7 очков.
Потенциально команда обязана прибавлять в плане реализации. При этом она пропускает в среднем гол за матч.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Абдыш-Ата» не должна испытать сложностей в матче с аутсайдером.
Статистика для ставок
- «Абдыш-Ата» в среднем пропускает гол за матч
- «Азиягол» в среднем забивает реже гола за матч
- «Азиягол» уступил в 4 последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Абдыш-Ата» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.52 и 2.36.
- 1.90Манчестер Юнайтед — Атлетик: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Будё-Глимт — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Челси — Юргорден: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Абдыш-Ата» бьется за самые высокие места, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные хозяева нынче находятся в серьезном кризисе, да и «Абдыш-Ата» явно поднатореет в плане реализации.
Ставка: Фора «Абдыш-Ата» -2.5 за 2.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25