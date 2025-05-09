Норри — Медведев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

В решающем раунде квалификации британский теннисист проиграл сербу Душану Лайовичу.

Самое интересное, что после этого Норри спокойно выиграл у австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2.

На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Норри дошел до третьего круга — выиграл у Мартина Ландалусе и Иржи Легечки, после чего уступил канадцу Габриэлю Диалло. Это на данный момент его лучший результат в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

Перед этим Кэм не прошел ни раунда на «челленджере» в Доминиканской Республике, в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

Медведев

Даниил неплохо провел недавние турниры на грунте, но при этом все равно не смог удержаться в топ-10.

По итогам недавнего «Мастерса» в Мадриде российский теннисист опустился в рейтинге на 11-ю строчку.

На «тысячнике» в столице Испании Медведев дошел до четвертьфинала, повторив прошлогодний результат.

Медведев обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло и американца Брэндона Накашиму, после чего уступил будущему чемпиону Касперу Рууду.

В прошлом году Медведев дошел в Риме до четвертого круга, тогда как в 2023-м он стал чемпионом «Мастерса» в Вечном городе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 3.94, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.25.

Прогноз: Даниил выиграл три предыдущих матча против Кэмерона. Несмотря на это, сейчас россиянина все равно сложно назвать явным фаворитом. Во-первых, раньше они ни разу не встречались на грунте, а на этом покрытии британец порой демонстрирует очень солидный уровень. В общем, Медведеву будет нелегко.

Рекомендуемая ставка: Норри возьмет хотя бы один сет за 1.88.