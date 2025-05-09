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    Медведев продлит серию побед над Норри?

    Норри — Медведев. Ставка (к. 1.88) и прогноз на Мастерс в Риме 9 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 9 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 09 Мая 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 12:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Норри

    Кэмерон не смог пройти квалификацию, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

    В решающем раунде квалификации британский теннисист проиграл сербу Душану Лайовичу.

    Самое интересное, что после этого Норри спокойно выиграл у австралийца Кристофера О'Коннелла — 6:3, 6:2.

    На недавнем «Мастерсе» в Мадриде Норри дошел до третьего круга — выиграл у Мартина Ландалусе и Иржи Легечки, после чего уступил канадцу Габриэлю Диалло. Это на данный момент его лучший результат в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим Кэм не прошел ни раунда на «челленджере» в Доминиканской Республике, в Майами, Монте-Карло и Барселоне.

    Медведев

    Даниил неплохо провел недавние турниры на грунте, но при этом все равно не смог удержаться в топ-10.

    По итогам недавнего «Мастерса» в Мадриде российский теннисист опустился в рейтинге на 11-ю строчку.

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    • На «тысячнике» в столице Испании Медведев дошел до четвертьфинала, повторив прошлогодний результат.

    Медведев обыграл аргентинца Хуана-Мануэля Серундоло и американца Брэндона Накашиму, после чего уступил будущему чемпиону Касперу Рууду.

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    В прошлом году Медведев дошел в Риме до четвертого круга, тогда как в 2023-м он стал чемпионом «Мастерса» в Вечном городе.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 3.94, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.25.

    Прогноз: Даниил выиграл три предыдущих матча против Кэмерона. Несмотря на это, сейчас россиянина все равно сложно назвать явным фаворитом. Во-первых, раньше они ни разу не встречались на грунте, а на этом покрытии британец порой демонстрирует очень солидный уровень. В общем, Медведеву будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: Норри возьмет хотя бы один сет за 1.88.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Медведев?

    Матч Норри — Медведев состоится 09 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Медведев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Норри возьмет хотя бы один сет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Медведев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Норри возьмет хотя бы один сет» с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Медведев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Медведев?

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 3.94, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.25.

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    Норри — Медведев: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 09.05.202512:00. Медведев продлит серию побед над Норри?
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