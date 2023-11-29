Датчанка Клара Таусон сыграет против Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 19:00 мск. Хименес-Касинцева — Таусон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Хименес-Касинцева

Викория какое-то время назад была рядом с топ-100, но травмы и серия неудачных результатов отбросили ее в четвертую сотню рейтинга.

Но судя по недавним турнирам, сложный период остался позади. На прошлой неделе 18-летняя теннисистка выиграла два матча на турнире в португальском городе Лозада.

Главным же успехом Хименес-Касинцевой стала победа на турнире ITF в американском Остине. В пяти матчах она отдала соперницам лишь один сет.

Также стоит отметить, что в марте теннисистка из Андорры выиграла грунтовый турнир в Бока-Ратон (США).

Таусон

Клара тем временем завершает год в топ-100. На данный момент он находится в рейтинге на 85-м месте.

Но датчанка вряд ли довольна текущей ситуацией. В прошлом году она была близка к тому, чтобы дебютировать в топ-30.

В середине ноября Таусон прошла два раунда на турнире в Люксембурге, при этом отдав лишь два гейма. Выиграть титул ей помешала травма.

Все прогнозы на теннис

Лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Прогноз и ставка

На Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 4.20, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.22.

Если датчанку ничего не беспокоит, она спокойно выйдет в следующий раунд. Скорее всего, Кларе хватит двух сетов для победы над 18-летней соперницей.

Ставка — победа Таусон с форой по геймам (-5,5) за 1.92.