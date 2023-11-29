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    Таусон обыграет Хименес-Касинцеву с разгромным счетом?

    Хименес-Касинцева — Таусон. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Андорре 29 ноября 2023 года

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    Клара Таусон
    Датчанка Клара Таусон сыграет против Виктории Хименес-Касинцевой в первом круге турнира в Андорре. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 19:00 мск. Хименес-Касинцева — Таусон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    Хименес-Касинцева

    Викория какое-то время назад была рядом с топ-100, но травмы и серия неудачных результатов отбросили ее в четвертую сотню рейтинга.

    Но судя по недавним турнирам, сложный период остался позади. На прошлой неделе 18-летняя теннисистка выиграла два матча на турнире в португальском городе Лозада.

    Главным же успехом Хименес-Касинцевой стала победа на турнире ITF в американском Остине. В пяти матчах она отдала соперницам лишь один сет.

    Также стоит отметить, что в марте теннисистка из Андорры выиграла грунтовый турнир в Бока-Ратон (США).

    Таусон

    Клара тем временем завершает год в топ-100. На данный момент он находится в рейтинге на 85-м месте.

    Но датчанка вряд ли довольна текущей ситуацией. В прошлом году она была близка к тому, чтобы дебютировать в топ-30.

    В середине ноября Таусон прошла два раунда на турнире в Люксембурге, при этом отдав лишь два гейма. Выиграть титул ей помешала травма.

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    Лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.

    Прогноз и ставка

    На Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 4.20, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.22.

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    Если датчанку ничего не беспокоит, она спокойно выйдет в следующий раунд. Скорее всего, Кларе хватит двух сетов для победы над 18-летней соперницей.

    Ставка — победа Таусон с форой по геймам (-5,5) за 1.92.

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    Хименес-Касинцева — Таусон: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на теннис. Таусон обыграет Хименес-Касинцеву с разгромным счетом?
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