Хименес-Касинцева
Викория какое-то время назад была рядом с топ-100, но травмы и серия неудачных результатов отбросили ее в четвертую сотню рейтинга.
Но судя по недавним турнирам, сложный период остался позади. На прошлой неделе 18-летняя теннисистка выиграла два матча на турнире в португальском городе Лозада.
Главным же успехом Хименес-Касинцевой стала победа на турнире ITF в американском Остине. В пяти матчах она отдала соперницам лишь один сет.
Также стоит отметить, что в марте теннисистка из Андорры выиграла грунтовый турнир в Бока-Ратон (США).
Таусон
Клара тем временем завершает год в топ-100. На данный момент он находится в рейтинге на 85-м месте.
Но датчанка вряд ли довольна текущей ситуацией. В прошлом году она была близка к тому, чтобы дебютировать в топ-30.
В середине ноября Таусон прошла два раунда на турнире в Люксембурге, при этом отдав лишь два гейма. Выиграть титул ей помешала травма.
Лучшим результатом 20-летней теннисистки в этом году стал выход в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Прогноз и ставка
На Хименес-Касинцеву в этом матче можно поставить за 4.20, победу Таусон букмекеры предлагают за 1.22.
Если датчанку ничего не беспокоит, она спокойно выйдет в следующий раунд. Скорее всего, Кларе хватит двух сетов для победы над 18-летней соперницей.
Ставка — победа Таусон с форой по геймам (-5,5) за 1.92.