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    Карацев сравняет счет в противостоянии с Тиафо?

    Карацев — Тиафо. Ставка (к. 2.39) и прогнох на турнир в Атланте 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Карацев — Тиафо
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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 25 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Атланта. Мужчины 25 Июля 2024 года

    Аслан Карацев

  • Россия
    •  Аслан Карацев 02:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
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    Карацев

    Вопреки ожиданиям, Аслан начал неделю с уверенной победы. В первом круге россиянин разгромил Билли Харриса — 6:2, 6:2.

    Опасения перед матчем были связаны не только с его результатами в этом году, но и с непонятным состоянием Карацева, который в начале месяца не смог завершить встречу с Кареном Хачановым на Уимблдоне из-за проблем с коленом.

    Но в итоге Карацев идеально провел матч против британца. На данный момент это была его лучшая игра в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Но в целом статистика все равно не может не напрягать: в 2024-м Карацев провел девять матчей, в которых одержал лишь две победы.

    Тиафо

    Американский теннисист проведет первый матч после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Уимблдона.

    В матче против испанца, который в итоге и стал чемпионом британского мэйджора, Фрэнсис вел 2-1 по сетам, но в итоге не воспользовался преимуществом.

    На харде лучшим результатом Тиафо в этом сезоне пока остается выход в полуфинал небольшого турнира в Делрэй-Бич.

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    На остальных турнирах на твердом покрытии Тиафо в 2024-м в лучшем случае выигрывал один матч.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.92, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.41.

    Прогноз: Аслан трижды встречался с американцем в прошлом году — проиграл ему на Ролан Гаррос и в Вашингтоне, а также одержал победу в Токио. При этом все три матча получились напряженными. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.

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    Карацев — Тиафо: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на теннис. Карацев сравняет счет в противостоянии с Тиафо?
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