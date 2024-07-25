Аслан Карацев
Фрэнсис Тиафо
Карацев
Вопреки ожиданиям, Аслан начал неделю с уверенной победы. В первом круге россиянин разгромил Билли Харриса — 6:2, 6:2.
Опасения перед матчем были связаны не только с его результатами в этом году, но и с непонятным состоянием Карацева, который в начале месяца не смог завершить встречу с Кареном Хачановым на Уимблдоне из-за проблем с коленом.
Но в итоге Карацев идеально провел матч против британца. На данный момент это была его лучшая игра в текущем сезоне.
Но в целом статистика все равно не может не напрягать: в 2024-м Карацев провел девять матчей, в которых одержал лишь две победы.
Тиафо
Американский теннисист проведет первый матч после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Уимблдона.
В матче против испанца, который в итоге и стал чемпионом британского мэйджора, Фрэнсис вел 2-1 по сетам, но в итоге не воспользовался преимуществом.
На харде лучшим результатом Тиафо в этом сезоне пока остается выход в полуфинал небольшого турнира в Делрэй-Бич.
На остальных турнирах на твердом покрытии Тиафо в 2024-м в лучшем случае выигрывал один матч.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.92, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.41.
Прогноз: Аслан трижды встречался с американцем в прошлом году — проиграл ему на Ролан Гаррос и в Вашингтоне, а также одержал победу в Токио. При этом все три матча получились напряженными. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.