Россиянин Аслан Карацев сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо во втором круге турнира в Атланте (США). Матч пройдет 25 июля, начало — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Карацев — Тиафо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Карацев

Вопреки ожиданиям, Аслан начал неделю с уверенной победы. В первом круге россиянин разгромил Билли Харриса — 6:2, 6:2.

Опасения перед матчем были связаны не только с его результатами в этом году, но и с непонятным состоянием Карацева, который в начале месяца не смог завершить встречу с Кареном Хачановым на Уимблдоне из-за проблем с коленом.

Но в итоге Карацев идеально провел матч против британца. На данный момент это была его лучшая игра в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

Но в целом статистика все равно не может не напрягать: в 2024-м Карацев провел девять матчей, в которых одержал лишь две победы.

Тиафо

Американский теннисист проведет первый матч после поражения от Карлоса Алькараса в третьем круге Уимблдона.

В матче против испанца, который в итоге и стал чемпионом британского мэйджора, Фрэнсис вел 2-1 по сетам, но в итоге не воспользовался преимуществом.

На харде лучшим результатом Тиафо в этом сезоне пока остается выход в полуфинал небольшого турнира в Делрэй-Бич.

На остальных турнирах на твердом покрытии Тиафо в 2024-м в лучшем случае выигрывал один матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Карацева в этом матче можно поставить за 2.92, победу Тиафо букмекеры предлагают за 1.41.

Прогноз: Аслан трижды встречался с американцем в прошлом году — проиграл ему на Ролан Гаррос и в Вашингтоне, а также одержал победу в Токио. При этом все три матча получились напряженными. Предстоящий, скорее всего, не станет исключением.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.39.